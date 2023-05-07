國家的電力發展，無論是發電的總量，電力供應的穩定以及電力結構的合理，都與國家的民生日常和經濟發展密切相關，故電力是基礎建設的重要環節。如果說基建狂魔的高鐵是中國走向世界的名片，中國電力發展的成績就是奧運會奪得閃閃發亮的金牌。中國電力是美國的2倍、印度的5倍，遙遙領先世界。

隨著經濟發展，快速成為世界最強大工業國的過程中，中國在發電總量、電力結構、電力輸送以及電力配置等方面都不斷的擴充、精進，今已臻至安全高效，領先世界的水準。目前中國電力結構是，火力52.08％、水力16.14％、光伏15.33％、風力 14.27％、核電2.18％，一如大部分的國家，過分依賴火力發電，所以中國正在努力開發多元能源。

火力發電

燃煤、燃油、燃氣發電佔全國總發電量的比例達到了52％以上，為了提高環境保護，中國正在逐步推動清潔能源的發展，減少對煤炭的依賴。按照十四五規劃，中國承諾將在2030 年達到碳排放峰值，2060年實現碳中和。中國擁有豐富的煤礦，要減低燃煤發電，中國電力承受著巨大的壓力。但是從目前各國的火力發電比例來看，中國仍然居於相對優勢地位：美國75.4％、韓國66.8％、日本59.1％、德國59.0％、中國52.1％、法國23.5％。

水力發電

目前中國的水力發電總量、築壩技術、水輪發電機製造技術都領先世界。中國是世界最大的水力發電國家。中國最大的5座水壩發電站以「萬瓩」為單位：三峽2250、白鶴灘1600、溪洛渡1800、烏東德1200、向家壩1100。十四五規劃中有十幾座水壩發電站正在建造中，其中雅魯藏布江的墨脫水電站6000，將是世界上發電總量最大的水電站。

光伏發電

中國於2006年起實施《中華人民共和國可再生能源法》，推動增加可再生能源供應，改善能源結構，保障能源安全。2011年以來，中國生產了全球大部分的光伏設備產品，太陽能電池板和電池的技術及產能，在世界占主導優勢，目前中國佔據了全球太陽能矽片產量的97％。2022年中國光伏發電總量為3億8800萬瓩，佔了世界的45％，是世界最大的光伏發電國家。

風力發電

截至2021年，中國陸上風電累計裝機容量3億2000萬瓩，佔全球40％，海上風電累計裝機容量2540萬瓩，佔全球48％。世界5大風電設備製造商，維斯塔斯（Vestas丹麥）、通用電氣（GE）、金風科技、遠景能源、西門子（Siemens德國）。其中金風科技、遠景能源都是中國的公司，中國是全球最大的風電設備製造基地，也是世界最大的風力發電國家。

核能發電

雖然2020年中國核能發電量超過了核電大國法國，成為僅次於美國的世界第二的核電大國。目前中國核能發電總量5700萬瓩，未達到十四五規劃定調的7000萬瓩，中國核能產業正在努力。

中國研製的第三代核電「華龍一號」是120萬瓩級的發電機組。目前國內已有福清、防城港、寧德、昌江、漳州5座核電站，共有10個發電機組正在營運。國外有巴基斯坦的卡拉奇核電站兩個發電機組正在營運；阿根廷有一組發電機組正在建造；華龍一號正與捷克、泰國等國洽談合作。

第三代核電「國和一號」是150萬瓩級的大型發電機組，正在山東的石島灣核電站建造中。

「玲龍一號」是10～50萬瓩級，多功能模塊化的小型發電機組，適用於分散式發電，提供海上鑽油平台、島嶼、礦區、工廠、海水淡化、偏遠城市，以及應急救難之用，甚至國產核動力航母都可能運用，「玲龍一號」已在海南昌江核電站建成投產。

第四代球床模塊式高溫氣冷，20萬瓩級的小型發電機HTR-1000是領先世界的第四代發電機組。山東石島灣核電站正在建造更大的100萬瓩級HTR-1000發電機組。

中國是釷礦大國，其研製的釷基熔鹽是以釷為燃料，沒有核廢料，無需水冷的清潔核能，領先世界的第四代發電機組，適合中國大西北的乾旱地區。目前在甘肅民勤建造的是0.2萬瓩級的液態氟鹽冷卻的實驗發電機組。規劃2030年在西部沙漠建置第一座10萬瓩級的商用發電機組。這些成就在在標誌著中國核電技術的綜合實力已經躋身世界第一梯隊的強國。

電力輸送

中國疆域遼闊，高壓輸電是有效遠程輸電技術的基礎，1935年美國將高壓輸電提高到27萬伏特，是人類社會第一條高壓線路。1959年蘇聯建成世界上第一條50萬伏特高壓線路，這是世界目前普遍使用的標準高壓線路。2009年中國成功開發了世界上第一條100萬伏特的超高壓線路，已經投入商業輸電，這是領先全世界的超高壓輸電科技，大幅降低了遠程輸電的耗損。

國家電網

疆域遼闊的國家除了需要高壓輸電，更需要有高效率的、互相支援的、穩定供電的國家電網。2017年中國改組成立的「國家電網有限公司」國有獨資企業，這是從事高效輸電、區域支援、維穩供電、電力安全業務的特大型國家企業。這是全球最大的公用事業，由於高超的技術及管理，被2021年《財富》世界500強排名第2位。近年開始為菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞等國家建造其國家電網。有了先進的國家電網，保證中國不會發生像2012年印度大停電，及2021年美國德州大停電的重大電力災難。

中國的電力工業，無論技術及規模，都是領先世界的金牌產業，為了配合清潔能源及碳中和的承諾，中國必須減少對煤炭的依賴，希望中國在2060年實現規劃下理想的電力結構：火力30％、水力20％、光伏20％、風力20％、核電10％，這時中國電力發展不但在質量上領先世界，還成為世界模仿的標竿。

（作者為中美論譠社理事）

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