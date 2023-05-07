2024總統大選的期中進度，如今有一種「黏滯感」，而非興奮感。只剩藍營參選人待定了，但決定與徵召牽涉在野藍白整合，「侯、郭」之間各路人馬暗中喊話喧嘩，卻也並未進入對決式的撕逼燃燒。

放眼望去，如今所有參選人都正在努力「向中間靠攏」！無論個人風格乃至政治路線訴求，新聞媒體與網路社群天天消息不斷，但一切卻彷彿「諸神的黃昏」（Ragnarok），充滿著一種難以形容的腥味、矯情與敗落。

賴清德「舔年輕人」，滿臉笑意不顧醫師專業的身分，手握搖飲堅稱「珍奶當然要喝全糖」；然後繼續宣稱「反共不反中」，彷彿要從「務實台獨」拔座起身。

郭台銘「徘徊街頭」，千億身家卻在三峽街頭發送康乃馨，眼神「無復企業總裁霸氣」；最後衝刺民調丟出不少爭議，卻同時改採更多溫柔訴求，舉手投足顯然「都有練過」。

侯友宜則是「軟功如初」，笑盈盈在新北市議會「畢業考」，一邊藍綠過招、一邊造勢鋪陳；記者們報導的版面，竟是他答詢內容的5倍豐富，顯現侯家軍「輿論強勢包裝」的塑造功力。

就連一向走「親和阿伯」路線的柯文哲，最近也細膩穿上貼身剪裁的西裝，收斂幽默、增加氣勢；卸任後在媒體曝光上處境弱勢，卻依然自帶光芒，緊咬兩成支持率，與藍綠相爭輝。

儘管費盡心思，所有藍綠白的總統參選人卻都「變得不像自己」，也終究沒有誰「真正做自己」！因為台灣選舉文化如今的迷思，一切集中在各種「形象塑造+議題主導」的小招小術反覆疊加，不見氣魄與格局。即使重要如總統大位，竟也沒有人真正提出諸如「戰爭/和平」的嚴肅思辯，展現任何足以「德配其位」的厚實深刻。

所有人都「避談根本」：於是絕對聽不到賴清德，會去談眼前的「物價通膨該如何解決」？聽不到郭台銘，今後將如何整頓「政府組織架構雜冗混亂」？聽不到侯友宜，除了比喻與口號之外的「兩岸關係與中美台地緣政治策略」？聽不到柯文哲，究竟是「民眾黨立委席次重要，還是拉下民進黨執政重要」？

長期且頻繁的選舉，民主文化在台灣逐漸演變成一種「虛浮破碎的拼組」，藍綠雖然位居頻譜天平的兩端，卻都正從政治訴求的自信中退化，忙著向中間與年輕選民「鞠躬呵腰」！殊不知，所謂「中間選民」逐漸擴大到4成以上，核心構成恰是那些「不被政治價值綑綁，更著眼於現實未來、更挑剔人格與政見品質」的族群世代，他們需要「有料、有格、有力」的總統。

但說來也諷刺，此刻每一天的全球國際情勢與政經變化，無不緊扣著「台海安全」，解放軍軍機幾乎每日繞台，民間基層耳語到處都在聊著「2027年要開戰了吧」！君不見4位總統參選人「行程滿檔」，記者群每天圍繞堵麥，但開口卻盡是些「拉雜無關的蠢事」，彷彿「避談爭議、少提正事」才是拉抬支持度的唯一訣竅！

賴、郭、侯、柯4人骨子裡都不軟弱，如今在幕僚的指揮包裝下，彷彿諸神黃昏下的走秀散步，始終顧左右而言他。蔡英文已經文青宅女躲了快8年，一路將台灣帶到「兵凶戰危」的危險處境，摧毀了總統角色原有的信任、仰望與追隨。下一任我們不再需要「賴神」之流，人民只需要「能和平、給雞蛋、少貪官、沒黑槍」的狠人！（作者為資深媒體人）