美國民主黨眾議員莫頓近日提出，「應該讓中國清楚知道，若侵犯台灣，美國就要炸毀台積電」，儘管這說法引來不少非議，但在中美競爭態勢下，確實有不少美國政治人物都認為，寧可毀掉台積電，也不能落入中共手中。在美國眼中，台積電絕非台灣人所想的「護國神山」。

莫頓是第3個公開主張「炸毀台積電」的美國戰略和政界人士。早在2021年美國戰略學者麥金尼等人，就在陸軍戰爭學院期刊發表文章，要求台灣政府對「焦土戰略」表態，若面臨中國入侵，台積電等半導體產業就會進入自毀機制；第二次是美國前國家安全顧問歐布萊恩說，為避免台積電落入中國手中，美國會選擇炸掉它。但歐布萊恩來台訪問時曾否認這項說法。

有這種想法的美國人當然不只這些人，歐美各國都在為「沒有台灣的台積電」預作準備，即使台積電在美國施壓下已赴美、日等國投資，但美國、日本、歐盟各國近日仍不斷組團來台，許多都是衝著要台積電前往投資或加碼的。

這些要求當然不是為了台灣或台積電考量，而是為了確保自己國家或是當地業者的利益。許多綠營人士及綠營支持者都認為，美國人會為了確保穩定的半導體供應鏈，全力保護台灣的安全，但事實上，一旦兩岸打起來，最可能摧毀台積電的恐怕正是美國。

我方戰略專家蘇紫雲表示，即使台積電落入中國手中，美方只要截斷基台的維護設備和材料供應，台積電就很難持續生產。雖然這種想法對台積電的損失最小，但顯然不符美國利益。在美國人眼中，台積電的價值不在於生產半導體，而在於其中涉及的技術和營運機密，只有炸毀才能確保不落入「敵營」，也才能讓美國政府「安心」。

美國一方面敦促台積電赴海外投資，另一方面對於售予台灣的武器卻一再延遲交貨，原本要用來捍衛台灣領空的F-16V戰機已延宕兩年；而且許多軍事技術合作一延再延，甚至自動消失。

蔡英文4月初出訪中美洲友邦，過境美國會晤美國眾議院議長麥卡錫和跨黨派議員時，許多議員都信誓旦旦強調自己有能力幫台灣加速取得軍售武器，但至今只見軍火商組團來台，戰機照舊延遲交貨。

台積電創辦人張忠謀曾表示，美國半導體生產成本比台灣「可能多出一倍（double）」。高出的成本也會讓台積電獲利減少、訂單流失，儘管如此，台積電仍遵守承諾赴美國亞利桑那州設廠，不僅把最先製的製程帶過去，還帶著台籍員工一道搬去美國。

但美國政府的半導體政策，特別是拜登政府的友岸外包政策（friendshoring），卻根本沒有把台灣納進去。蔡政府想拿「護國神山」去建立所謂的「民主供應鏈」，只是一廂情願的想法，對美國而言，真正想要的是把台積電移出台灣，而非保護在台灣的台積電。

（作者為資深媒體人）