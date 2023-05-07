最近台灣食安事件頻傳，導致人心惶惶，大家都不知道吃下肚子裡的究竟是什麼毒素。繼美式連鎖大賣場好市多的產品「科克蘭冷凍三種綜合莓」，遭揭露驗出A肝病毒陽性，違規產品高達1.7萬公斤，好市多也證實約有4.2萬名會員購入問題產品，一時間人人自危，會不會就此染上A肝病毒，「人生變成黑白」； 現又傳出，越南進口牡蠣檢出重金屬無機砷竟超標5倍，讓消費者再度陷入食安危機恐慌。

據報導，2018年至今，已有19批越南牡蠣不合格，其中諾羅病毒14件、重金屬4件、A肝病毒1件，去年自越南進口的牡蠣已超過3023公噸，也算是蔡政府「新南向」的貿易成績。

由於越南牡蠣產量多、利潤高，大批傾銷，產地不但未標示，還混充本地蚵，打亂價格行情，亦造成市場上國產牡蠣排擠效應。全台牡蠣產量自2017年到2021年，從年產2萬3000多公噸減少到1萬8000公噸，減幅達23%，受影響最深的就是賴清德的本命區台南，牡蠣年產量從4266公噸銳減到2144公噸，減產50％，年產值也從近8億元減少為3億元。

牡蠣俗稱蚵仔，蚵仔煎更是台灣歷久不衰，夜市大街小巷廣泛流行的經典風味小吃，會不會因此滯銷而乏人問津，頗為堪憂。

殊不知，國以民為本，民以食為天，食以安為先，難怪蔡政府遭蚵農痛批「腦袋壞掉了」，因為從未有心思為台灣人民的食品安全嚴格把關，反正瘦肉精美豬、福島核食都在吃了，這些就根本不算什麼了！

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