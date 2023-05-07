軍工概念股飆漲！隨著「台美國防產業合作論壇」舉辦，美國由25家軍火商組成參訪團參與論壇，並與台灣相關軍工廠商交流，使得軍工題材股這幾天在股市開出亮眼成績。而此次論壇台美雙方之合作聚焦在無人載具、飛彈與船艦、戰機等領域，台灣廠商也力拚國際投資、軍工供應鏈整併，希望能達成技術輸出。

面對外界質疑美國此舉是「要將台灣變成彈藥庫」，民進黨政府除再次大肆宣傳台美關係的深化之外，行政院副院長鄭文燦也強調這25家軍工企業並非來賣武器，而是選擇合作供應商，更表示這是台灣航太工業的商機。雖話說得漂亮，但回顧過去美國對台軍售，都是以販售飛彈為主，甚至攤開拜登政府今年3月1日宣布對台的最新軍售，也是金額6.19億美元（約新台幣189.5億元）的「AGM-88B高速反輻射飛彈、AIM-120C8先進空對空中程飛彈」，根本就是讓台灣花錢吞下高級煙火！

究竟台灣需要的是什麼？回顧膾炙人口的美國電影《鋼鐵人》第一部曲，男主角原本以自家軍工產業是為國家提供和平保障的強力武器而自豪，卻沒想到公司生產的武器實際上卻也流於恐怖份子之手、用以屠殺平民百姓。眼看自己製造原本以為用來捍衛和平的武器，成為屠殺平民的工具，幡然醒悟的男主角至此決定公司轉型，自己也因緣際會邁向英雄之路。電影結果雖是英雄塑造，但其心境轉變的過程卻讓我們必須反思——「彈藥能否帶來和平」？

蔡政府上台之後，兩岸關係從馬政府時代的熱絡交往進入冷對抗，近期更有對抗升溫的風險。民進黨外交上持續向美國靠攏，內政上從役期延長、國防預算提升、教召變嚴及保警受軍事訓練的政策，在在顯示其「不惜一戰」。軍事整備上則透過不間斷的演習及實彈射擊演練大秀肌肉，問題是強化國防是否真促進了台海安全？

英國《經濟學人》曾在2021以聳動標題指出「台灣是世界上最危險的地區」，時過兩年，台灣在錯誤的外交及兩岸政策下又「更加危險」。一方面公部門持續「親美抗中」、民間則有曹興誠等「義和團」之流，不斷的大內宣卻沒敢讓民眾意識到武裝與對抗只是深化衝突；另一方面，政府用民眾納稅錢大買飛彈、大放高級煙火來慶祝「台美國防產業合作論壇」，究竟意義何在？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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