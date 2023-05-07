據外媒報導，美國拜登政府正準備以「總統撥款權」方式，提供台灣5億美元規模的軍備，但尚不清楚這批軍備的具體內容。近來美國總統已動用此項撥款權，加速軍援烏克蘭37次，而對台灣則屬首次。

對此，行政院長陳建仁說，面對威權的擴張，「我們一定要備戰，才能夠止戰，我們要能戰，才能夠避戰。」其實，這種主張剛好就是讓兩岸陷入危險的「安全困境」。對峙的雙方因欠缺互信與溝通，導致一方的善意行為都會被對方惡意解讀，以至於惡意螺旋將持續上升以至於衝突。如今，美國主動擴張台灣的軍備，可說是對北京進一步的刺激，將對惡化的美中關係再火上加油。

1979年的冷戰時期，當時因蘇聯在東歐部署核導彈SS-20，導致北約也以「潘興2」來加以應對，但同時提議立即對話來削減武器，以便雙方降溫避戰，這就是有名的「北約雙軌決議」。結果兩大陣營都坐上談判桌，以至於有驚無險度過難關，形成「恐怖平衡」。

此一實例表明，加強武裝當然必要，維持亞太地區和平穩定、確保印太地區的自由開放，也是大家共同的目標，保障自由、民主價值，都無可厚非，但若沒有對話與協商，兩岸的對峙難以緩和，敵意螺旋最終將導致失控而釀成巨災。

近來美方對台灣國防的要求和作為，其積極主動的程度更要超越蔡政府，簡直就是「皇帝不急，急死太監」。但民進黨政府一面倒向美國的政策，置兩岸關係惡化於不顧，就已經是將台灣的安危綁在美國的戰車上，難以擁有國防自主權。

冷戰時期的蘇聯和北約可以做到恐怖平衡，穩住了歐洲的和平，但如今在中美競爭的大局勢中，美國憂心中國大陸對其世界霸權的挑戰，故必除之而後快，打「台灣牌」以消耗大陸國力就如同力挺烏克蘭以拖垮俄羅斯的用意相同，否則美方為何要介入我國防戰略，要求武裝台灣成為「刺蝟島」呢？

美國國會批准使用的「總統撥款權」，可向台灣提供最高10億美元的武器援助而無需國會批准，更可避開委託及製造武器的漫長程序，這可加快武裝台灣的速度，但背後原因恐怕是兩岸衝突的可能性升高，美方已準備要把台灣送上火線當炮灰了。

拜登政府應該了解這一行動將激怒北京，但美方近來還積極安排高階官員訪中，這種兩面手法，不可能取信於北京。再者，美國防部長奧斯汀2月在國會作證時，一方面表達支持動用「總統撥款權」的授權，但又稱美國遵守「一法三公報」與「六項保證」，這說法豈不是顛三倒四、自欺欺人？

由此可見，美國對兩岸政策的真正用意已日益赤裸，表面上，美國對台重要軍售延誤交貨，使用「總統撥款權」的方式可以改善台灣軍備取得的速度，但若美方提供的軍備不是我軍方急需的，而是依美方設定的「不對稱戰力」為主，台灣的國防也只能愈來愈依賴美國，而且將升高台海情勢對峙，對台灣並非好事。

民進黨「用備戰來止戰」不可能實現，因為兩岸的軍事實力過於懸殊，從上述北約達到和平的實例可知，國民黨主席朱立倫提出的兼顧「國防」與「對話」的「2D戰略」，才是更好的選擇。唯有對話，台海才有和平的可能性。

（作者為國立政治大學兼任教授）