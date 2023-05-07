民進黨總統參選人賴清德6日表示，「若接受九二共識、一個中國原則，等於放棄台灣主權 」；在台灣已經被民進黨的蔡總統搞得面臨兵凶戰危之際，副總統兼民進黨主席的賴清德還在說政治空話，扭曲事實，完全不了解人民希望台海和平穩定的期望。

說賴清德只會講空話，主要在於他根本不知道「九二共識」為何，更不知道他所強調的「台灣主權」為何；主權是國家才能享有的權力，這是現代政治學的基本常識，而賴是依中華民國憲法要參選中華民國總統，居然強調「台灣」主權！

賴清德應該嚴肅地回答兩個問題 ：一、台灣是個國家嗎？如果是，它的憲法在哪裡？如果「台灣」連個憲法都找不到，甚至也找不到一個國家的名稱叫台灣，那台灣主權從何而來？二、中華民國與台灣的關係為何？因為這關係到兩岸的和戰，蔡英文政府之所以搞到今日台海緊張，就是因為在分離主義路線上走得太遠了。

首先，賴清德必須了解，九二共識的概念就是從中華民國憲法延伸而來。「九二共識」之說並不是被憑空創造出來的名稱，這是一段在歷史發展中被總結出來的概念，然後再由前國安會秘書長蘇起所賦予的稱謂。

就歷史沿革來看，「九二共識」基本上滿足了中華民國憲法結構性的要求；民國80年李登輝主導第一次修憲時，把兩岸關係的現狀定位為「一國兩區」後，隨後還出現兩個解釋性的輔助文件——《國統綱領》和1992年8月1日國統會所通過有關「一個中國」涵義的解釋文。在這三份文件的架構與解釋下，我方提出了一個兩岸都能接受的概念、共識，即「雙方各自以口頭方式表述一個中國原則」；所以很清楚的是，這個共識的核心概念即是我方憲法精神的延伸。

而「九二共識」此一名稱則是一直到2000年陳水扁執政時才由蘇起總結後提出。而值得一提的是，同樣是扁朝時期，因為不願接受「九二共識」的名稱，且曾經費盡心思設立所謂的「跨黨派小組」，還曾提出過「三個認知、四個建議」，同時數次提出過各種「九二XX」的說法，結果都是無疾而終。最後，陳水扁還因此在美國總統小布希與當時中國大陸總理溫家寶會面時，被小布希冠以「麻煩製造者」的罵名。

賴清德雖擔任過行政院長，目前還位居副總統高位，但長期被稱為「台獨金孫」的他，對於憲法、兩岸關係乃至國際相關議題有所偏見，無法見全貌，不然也不會在一出任閣揆時就連續二度說自己是「務實的台獨工作者」，導致後來我國連續丟失兩個邦交國。

在地方選舉時所慣用的政治語言，如高喊「台灣主權」之類的，造造勢、騙騙人也就算了；但要競逐大位，尤其是在兩岸關係緊張的局勢下，亂喊口號，那可是會影響國安的，賴清德得把話說清楚。

（作者為資深媒體人）