「作為一名台胞青年，希望能夠為中華民族偉大復興貢獻一份力量！」

今天一起走近中國政法大學台灣學生林嘉君，瞭解他的登「陸」故事。

●融入到祖國大陸

林嘉君出生於台灣南投縣草屯鎮。早年，他的父親看準大陸發展機遇，來到廣東東莞，在台企從事電子產業工作。父親在工作中深入瞭解大陸電子產業的同時，與行業中的一位山東姑娘結識，兩人情投意合結為夫妻。這位姑娘就是林嘉君的母親。在林嘉君5歲時，他們全家遷到東莞定居發展。

隨著大陸電子產業的蓬勃發展，林嘉君的父親成立了貿易公司，將大陸生產的電子產品銷售到世界各地，公司也在父親的精心經營下不斷發展壯大。

在事業發展的同時，林嘉君父親的觀念和情感與大陸同胞逐漸融合。

如今每隔一年，父親都會帶著他們全家回到台灣看望親人。林嘉君說，父親已經習慣了大陸的生活，甚至說，要留在大陸養老。

●伴隨東莞發展成長

林嘉君來到東莞後，並沒有就讀東莞台商子弟學校。因為在東莞，大陸學校所提供的學習條件和東莞台商子弟學校的是一樣的。他還在學籍管理等方面享受到了優惠政策。他說，這些政策給台灣學生帶來實實在在的便利，讓他們逐漸產生認同感。

對於東莞，林嘉君常聽到父親的稱讚。父親剛到東莞時，東莞還是一座鄉村圍繞的農業味十足的小城，稻田裹著的工廠散佈在道路兩側。幾十年間，東莞迅速成長為「世界工廠」，以致有著「東莞塞車，全球缺貨」的美譽。東莞城市規模也在快速發展，曾在5年內，建成新城區和松山湖高新開發區……

與父親不同的是，林嘉君見證著東莞打造現代化高品質都市的過程。他看到，在東莞華為終端基地，每隔28.5秒，就有一台華為智能手機下線；被稱為「國之重器」的國家首台散裂中子源在東莞建成投用；東莞正在打造有全球影響力的機器人產業集聚區。同時，東莞加快向生態之都、綠色之城的轉變提升。欣欣向榮的現代都市、草長鶯飛的山水田園在東莞有機融合、協調共生。2021年，東莞成功進入「雙萬」俱樂部，地區生產總值邁過萬億元門檻，常住人口過千萬……

在林嘉君的成長中，2008年北京奧運會令他記憶尤為深刻。開幕式之夜，林嘉君全家坐在電視前，觀看著精彩的開幕式表演和盛大的各國代表團入場式，感受到中國向世界所展示的自信和驕傲；他聽到，小區裡燃放慶祝奧運的鞭炮聲，鄰居們為奧運的熱情歡呼。那一瞬間，他為中華民族強盛和同胞的愛國情懷而感到自豪。

●投身於民族復興大潮

2020年，林嘉君參加了港澳台僑聯考，這是國家為港澳台僑學生考取大陸高校而制定的考試。林嘉君所在的高中，還特意把港澳台僑考生組成班級，專門備戰考試。經過奮戰，林嘉君脫穎而出，成功考取了中國政法大學。

入學後，林嘉君注意到一些從台灣島內考到中國政法大學的同學，在思維、紀律等方面與大陸同學存在差異，比如學校制定的學生報備制度，有些台灣島內學生存在著不適應的問題。這時，他便與他們溝通，幫助他們提高對學校管理的理解和認識，更好地融入到學校學習生活中。

2022年國慶，林嘉君還與在京台生們一同參加了由全國台聯組織的觀看升國旗儀式活動。「當大家一起唱國歌的那一刻，我的民族自豪感被激發了出來。正是每個人的奮鬥，讓國家變得越來越繁榮富強。」

因長期往來於兩岸，林嘉君瞭解到，島內部分民眾不願與大陸融合與統一，是因為他們內心對大陸有著不安心理。他認為，要化解這種不安，需要兩岸同胞增進瞭解，而他也願意，將彼此真實的情況傳遞給兩岸同胞，增進理解與認同。

對於如何看待兩岸關係的發展，林嘉君說，自己就是一個實例，兩岸關係的發展要立足於民眾，當民眾感受到兩岸關係發展的紅利，他們自然就會凝聚起向心力和推動力。福建是海峽兩岸融合發展的示範區，是探索兩岸融合發展的前沿。他希望將來能夠到福建工作，發揮自己的專業才能，為兩岸融合發展與和平統一、為中華民族偉大復興貢獻力量。（馬豐軍）

（本文原刊載於《台聲》雜誌，來源：「台胞之家」微信公眾號）