美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會又提「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸毀台積電」的想法。莫頓去年10月曾經訪台、今年4月莫頓也跟隨眾議院議長麥卡錫會晤過境洛杉磯的蔡英文總統，莫頓是蔡政府口中的「友台」朋友，怎麼老想「炸毀台積電」呢？

孔子曰：「益者三友，損者三友。友直，友諒，友多聞，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」老美不促成兩岸和平，反鼓勵台灣百萬人拿起AK-47、催著蔡政府狂買武器、高喊「炸毀台積電」，顯然不是益友，倒像是邪門歪道、讒媚奉迎、花言巧語的損友之流。

更令人生氣的是，莫頓「炸毀台積電」之說，我們總統府和外交部默不作聲，裝聾作啞當作沒事一樣。老實講，美國人已經把台積電、工程師、先進製程都騙到美國亞利桑那州，未來老美想「炸毀台積電」的聲音只有更多不會更少，難道蔡總統忍心看著咱們「護國神山」被這種瘋狂政客霸凌？台積電還敢考慮去日本、德國設廠嗎？

不要忘了，莫頓瘋狂的言論不是第一次，前不久到台灣接受蔡總統贈勳的美國前國家安全顧問歐布萊恩也曾說過要「炸毀台積電」；在更早之前的2021年11月美國戰略學者麥金尼（Jared M. McKinney）、哈里斯（Peter Harris）在美國陸軍戰爭學院期刊《Parameters》專文指台積電等半導體產業「應進入自毀機制」。還有，股神巴菲特（Warren Buffet）大舉出脫台積電股票，大方承認是他親自操盤的決定，理由就是地緣政治！巴菲特買進時，難道台積電沒有地緣政治問題？現在說台積電地緣政治不安全，台積電股價大跌，誰獲利？

台海會不會爆發戰爭，避戰方法有千百種、走向戰爭卻是死路一條，全繫於蔡總統一念之間，瘋狂老美既要美積電、又要炸毀台積電，還要養套殺台積電股價，這可不是友台之道，而是邪魔歪道！

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