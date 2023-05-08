中美洲宏都拉斯本年3月25日宣布與我斷交。南美洲巴拉圭4月30日舉行總統大選，牽動我與巴國的外交關係。兩國的外交動向，凸顯我國外交正面臨幾項難解的課題。

首先，巴拉圭總統大選前，在野黨候選人艾里格里曾揚言，若勝選將與中國大陸建交。2021年11月28日中美洲宏都拉斯舉行總統大選，在野的「自由重建黨」候選人秀瑪菈卡蕬楚也在選前公開表示，倘若勝選將尋求與中國大陸建交。為什麼我邦交國在野黨總是想要與中共建交？

其實我國援助邦交國一向不遺餘力，也獲得當地民眾的歡迎與感謝。尤其是我國的援助是以邦交國國家發展為目標，沒有偏向任何政黨，也從不介入邦交國內政。按理說，邦交國政黨輪替並不會影響我國提供的援助。既然如此，為何在野黨寧願捨棄我國的援助，而傾向中共？有無辦法扭轉此一現象？都值得深思。

其次，宏都拉斯總統卡蕬楚當選後並沒有兌現競選諾言與我斷交，一般認為是美國強力勸阻。美國在選前曾派遣國務院以及國際開發總署高層主管，親赴宏國向卡蕬楚明白表示，美國希望宏國持續維持與台灣的外交關係。

但是卡蕬楚執政一年後，於本年3月14日在推特發文稱，已指示該國外交部長雷依納處理與中國大陸建交事宜。消息一出，美國立即派遣拜登特別顧問陶德前往宏國交涉。但是宏國仍然在今年3月25日宣布與我斷交，顯示卡蕬楚當選後決定與我維持邦交的因素已經消失。這一正一反的因素為何，值得我方深入了解。

第三，巴拉圭總統大選由執政黨候選人潘尼亞獲勝，並宣稱將與我國維持外交關係。但是由於潘尼亞也主張擴大與世界交往，包括中國大陸。我國與巴拉圭的邦交能維持多久？巴拉圭會不會最終仿效宏都拉斯轉向中共，也是我政府必須關注的議題。

巴拉圭大豆出口全球排名第四，牛肉出口排名第八。長期以來，巴拉圭國內的農業團體認為應該效法鄰國巴西和阿根廷，與中國大陸建交，以爭取更大的市場發展機會。潘尼亞就任後，必然將面對巴國農業團體的壓力。我國能夠採取甚麼具體措施，協助潘尼亞紓解此一強大的壓力，誠然是一項極大的考驗。

更重要的是蔡總統執政後，在外交上完全依賴美國。但是美國近年直接介入中東、亞西征戰，凸顯美國在世界各地的作為全然是為了私利。開發中國家逐步興起後，開始對美國的強勢作為產生質疑。金磚五國興起，更促使第三世界國家重新思考與美國的關係。

中國大陸與美國較勁，雙方你來我往。而台灣一味親美，卻只能處處聽任美國賞賜。兩岸的國際地位以及外交作為不能同日而語。此種情況看在我邦交國眼裡，會不會萌生轉向大陸的念想？這也是我執政者必須思考的問題。

賴清德已經確定參加明年總統大選，並且表示在國家大政方針上將遵循蔡總統路線。但是在現行聯美反中的外交路線下，導致我國連斷9個邦交國，卻沒有新增任何邦交國，而且一再被排拒於世界衛生大會之外。如果賴清德獲選卻不能採取新的外交策略，我國的外交前景難以樂觀。（作者為退休大使）

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