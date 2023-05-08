多年前前往夏威夷群島旅遊，某日搭乘滿載不過30餘人的小飛機，從「茂伊島」飛往「可愛島」。時值盛夏，小飛機冷氣功能有限，不難想見乘客坐在狹小的機艙內，肩併著肩是何等難受。

那天我額頭冒汗鑽進機艙，一路所見肥胖的旅客，大部分胸口都出現汗漬。

所幸這是小島間的短程飛行，類似從台東飛往綠島，小飛機從起飛到降落不過20多分鐘。

即使只有20多分鐘，也是難熬的時刻。好不容易熬到起飛，沒幾分鐘飛機隨即下降，眼看就要著陸，卻不料飛機又加足馬力，仰起機頭，重新往上爬升。

這變化看得我莫名其妙：若此小島不是目的地，剛才飛機下降的原因是什麼？表現夏威夷的熱情，讓旅客從高空鳥瞰夏威夷的群島風光？

才這麼懷疑，就見飛機飛越另一個小島，不過這次沒有下降，而是直接從上方通過。

儘管疑惑不已，但這是夏威夷群島間的「島內航空」，島與島沒有「對飛」航班，而是固定的「循環航程」。例如有4個島，固定由1飛往2，再到3，然後4，最後又回到1。旅客若想從1到4，飛機也要依序降落2、3，最後才能到達目的地。

顯然我是少見多怪，因為滿座的乘客個個穩如泰山。沒多久終於降落，小飛機在跑道轉向時，速度快到機身居然會微微傾斜！

這又讓我開了眼界，夏威夷島內航空相當有特色啊。

好不容易停穩，我才解開安全帶準備脫離苦海，卻見空中小姐拿出麥克風廣播，內容大意如下：島內航空飛行，每一站之間要簽署安全文件。剛才起飛時忘了帶文件，但因為「降落重量」限制，飛機無法直接回降，只好在附近繞一圈消耗油量。現在在等待地勤人員送來文件的同時，飛機要加油，等加滿油再重新起飛。另外，基於安全作業規定，加油時飛機並須關閉所有裝備，這包含空調與冷氣。對於這個錯誤，我們感到抱歉。

接下來飛機關閉所有裝備，唯一燠熱的空氣來至開啟的機門，所有乘客動作一致，抽出置於前座椅背的雜誌當扇子。

令我訝異的是，整個過程沒有一位乘客出聲抱怨，沒有人面露不悅，或許是大家都在使勁地搧動著扇子，沒有人有多餘的精力表達內心的憤怒。

如今回想起那日痛苦的經歷，再看近日星宇航班事件，一個是「人禍」，一個是「天災」，兩種乘客的反應卻有天壤之別，我不禁好奇：到底是台灣民風剽悍，或他國人民的個性過於懦弱？（作者為海軍前艦長）

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