兩岸關係滑向戰爭邊緣，有識之士亟思搶救和平，偏偏具有舉足輕重影響力的賴清德拚命火上加油，唯恐台灣人沒有機會表現浴血抗敵保台的英勇氣概。

自從獲得民進黨正式提名為總統候選人以來，賴清德狂言盡出，什麼「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「台灣已經獨立」、「台灣與中國以兄弟之邦在這裡發展」、「國民黨主權立場精神分裂」。他每一發言都使兩岸關係更加繃緊，促使台海更趨近於戰爭。這是「務實的台獨工作者」必然創造的「業績」。

賴清德使用的語言與概念形形色色，但本質同一，就是台灣國與中國各自獨立，兩國應該和平共存。他絕不認同更不承認「兩岸同屬一個中國」，而堅持認定兩岸是國與國之間的關係，基於血脈與文化淵源，而以「邦」之間的關係定位與互動。其實，他萬變不離其中，就是燒成灰也不消失的「台獨」靈魂。

基於兩國論的兩岸關係定位，他拚命玩弄文字把戲，給自己披上善意、和平的外衣，但欲蓋彌彰，繼續凸顯堅定的兩岸兩國立場。以目前的兩岸關係實力對比，以及大陸當局堅持貫徹的意志而論，如果堅決否認九二共識包羅的一個中國內涵，而賴清德當選總統，最終只會把台灣推向險境，給民眾帶來深重災難。

無論是賴清德宣稱的「和平保台」路線，或是侯友宜強調的「和平保民主」，都將和平懸為至高、至善目標，但和平不只是一種想望，更重要的是方法，也就是在當前兩岸的主客觀條件以及國際戰略形勢之下，我們有何方法可以趨吉避凶，得以長保和平而遠離戰禍？

賴清德籲求和平，使用的卻是挑釁法，「我就是這樣，看你能怎麼樣？」這不僅無法解除兩岸已陷入的兵凶戰危困境，反而將因台灣堅持頑抗同屬一中原則，而且毫無保留地納入成為美國印太戰略的反中同盟中，而陷入、掉入陸方越來越強勁的「內封外堵」的軍事威懾與部署的漩渦中。

在兩岸關係的語言運用上，賴清德極盡混淆與矇騙之能事，有高度詐欺性。比如他倡言，「親中愛台」，本意是台灣以主權獨立國家地位與中國親密交往，這正是愛台之道？實際結果必然因為嚴重違背憲法與陸方政策而肇致害台惡果。他又說「九二共識」等同「一國兩制」，並且在提名後的談話中將兩者等同，把「九二共識、一國兩制」掛在一起，這分明是在使用詐騙手段。他說要「和平保台」，完全沒有具體方法，他要的其實是中方接受台灣已經主權獨立的事實，和平以待，不要興戰。這完全是一廂情願。

賴清德真是一位政治詐騙大師。他宣稱台灣「事實上已經是一個主權獨立的國家」，又用「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」得出「台灣不是中國不可分割的領土」的結論。這分明是混淆地名與國家的分野，事實上台灣為區域地理的名稱，而中華民國依據憲法為一主權國家，兩者在概念上截然有別。至於台灣是否「同屬」中國，他是在憲法（按：領土涵蓋全中國的中華民國）之外另立一個中華人民共和國 ，因其與中華民國不具隸屬關係，就據此推定兩岸互不隸屬，台灣更非中國領土。這套說法是從錯誤的前途推衍出沒有充分理據的結論，進一步證明賴清德的政治訴求充滿詐欺的騙術，都是經不起推敲的教條口號，敷淺、輕率且欠缺實質政策內涵。這麼粗糙的論述不僅稱不上是一個有說服力的「務實台獨工作者」，更不是一個務實的和平工作者，甚至恰恰可能成為戰爭的引爆者。

當前兩岸處在兵凶戰危邊緣，確實需要眾多的務實的和平工作者。馬前總統訪陸祭祖，創造兩岸和平基礎及台灣可運用的平台機制，實已為兩岸和平創造了一個務實貢獻的典範。兩岸和平離不開九二共識，其中包含了同屬一個中國與兩岸各自表述的內涵，兼具可行性與有效性，馬前總統以在大陸的具體言行證明其為務實而必要。越來越多台灣民眾關切如何避戰，擔當大任者應以民眾安全為最優先考量，而不要汲汲營營於爭奪大位而極盡忽悠能事，也就是要真正成為一個務實的和平工作者。（作者為資深媒體人）

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