這段時間以來， 民進黨的政治人物及官員們喜歡把「備戰才能避戰」 掛在嘴邊， 包括民進黨下屆總統參選人賴清德， 還有之前民進黨政府參謀總長，現任國安會諮詢委員黃曙光，但其實他們都是把「發展國防」和「避戰」兩個不同的概念混淆在一起。

一般人民可能會想， 當一個國家國防實力越強，的確會讓敵人不敢入侵呀！這有錯嗎？因為兩岸的歷史糾葛不是單純在國防戰力面的問題， 政治因素占的影響更大！兩岸的憲法也都各自把對方看成自己的領土。

兩岸會到今天的緊張局面，就是因為政治面所造成的，而不是誰的軍力強弱的問題， 因為民進黨雖然表面用中華民國的招牌，但實際上卻是往台獨的方向走，也配合美國的戰略對付中國， 因此才會造成現今兩岸敵對的局面。

所以關鍵是民進黨政府的「聯美抗中」政策，而不是說我們積極發展國防中共就不敢打， 積極發展國防跟避戰也不衝突， 在國防實力有限的時候還不避戰才是愚蠢！而中共會不會動武關鍵是在他們的民族情節，而不是單純看兩方實力差距。

講得更誇張一點，今天就算美國支持台獨， 中共也非打不可，而且更要打！不然這個政權根本無法在中國大陸生存，這牽涉到他們有反美帝的歷史情節，如果單純只是看軍事實力，那麼當初韓戰就不會發生了，可是在當時中共軍事裝備跟英美相差懸殊的情況下中共也是決定要打，因為這牽涉到戰略跟政治面的因素。

國防是必須發展的，但那是不得不的手段。中外的智慧都有提到類似「用腦更勝於用兵」的概念，聖經傳道書說：智慧勝於勇力；中國的《孫子兵法》說到：上兵伐謀，但是現今的民進黨政府卻是倒過來，戰略上犯了致命的錯誤，讓台灣陷入險境，然後想用發展國防當成可以防止共軍入侵來當幌子，用自欺欺人來形容真的相當貼切！

發展國防是重要也是必須，但是台灣必須調整民進黨政府錯誤的戰略方向才能避戰。反中情節深植在民進黨的血液中，他們靠著操弄悲情意識跟恐懼情勒，選舉、執政， 已經不知道該怎麼回頭，只能麻痺自己、欺騙選民，但是台灣人為著自己的安危，必須看清楚這一切才是！

（作者為金融分析者）