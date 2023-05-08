過去幾年由於疫情與嚴苛的中美貿易戰和科技戰，大陸經濟成長逐漸下滑，網上也很多大陸人自認經濟形勢不佳。原就喜歡報導大陸負面新聞的台灣媒體，更是見獵心喜，近半年來所選擇性呈現出來的中國經濟形象，更是一片蕭條與灰暗。

然而，最近有兩個與中國經濟相關的好消息。第一是「五一經濟」的火熱，這是中國大陸告別過去3年疫情干擾，內需經濟強勁復甦的縮影。第二則是在各國經濟疲弱下，今年第1季中國貿易進出口總值意外增長4.8%。這表明即使全球大環境不利，中國經濟核心的出口引擎仍然平穩強勁。

很多大陸人覺得經濟情況不好，首先是因為相比於過去習以為常的高速成長逐漸不再；其次是對美國的進出口停滯了。但代表產業升級的新能源產業崛起，以及貿易對象逐漸從美歐轉移至一帶一路國家，顯見其仍有巨大的潛力。

在此同時，台灣從去年第4季經濟開始陷入負成長，景氣滑入蕭條。特別是台灣長期引以為傲的經濟引擎之一的半導體產業，由於受到地緣政治的衝擊的干擾，陷入了前景不明與敵友難分的的尷尬境地。今年第1季台灣的經濟繼續衰退3.02%、出口貿易衰退19.2%，這是14年來台灣經濟的至暗時刻。

台灣自己在經濟上遇到了嚴苛的挑戰，然而，神奇的是：台灣特定媒體上卻總是喜孜孜地選擇性呈現大陸經濟衰退的樣貌。看這些有色媒體所呈現的新聞，總會讓人不僅懷疑：是不是自己的智商受到侮辱了，還是他們在侮辱自己的智商？或是他們在進行某種脫離現實的虛擬認知催眠？

認知活動在人們的心理或行為上都會產生一定的影響與作用。認知中國經濟是虛弱的、不堪一擊的，或即將崩潰的，所以產生了兩種合理的行為反應：一是中國是可以對抗的，特別是在美國與其他盟友國家的支持之下；二是中國的未來是難以維繫的，只要台灣撐得夠久就會等到另一個蘇聯式的崩潰。這種自我預期的想法，也就是「中國崩潰論」的溫床。

事實上中國經濟走勢與他們的預測一直不同。在過去22年裡，中國經濟規模成長了13倍左右，年化的平均成長率超過9%，在可預見的未來也將繼續保持相當的成長。如IMF最新發布的《亞洲及太平洋地區經濟展望報告》顯示：2023年，亞太地區對全球經濟增長的貢獻將高達70%；其中，僅中國一國的貢獻率就達到該地區的一半，以35%位列全球第一。這說明21世紀全球的經濟重心正在轉移到以東亞為核心的亞洲，這是一個客觀且正在發生的事實。而排除中國的亞太，也就不再是繁榮的亞太。

某些人因為蔑視中國，刻意低估其客觀實力，積極鼓吹台灣版的「脫亞入歐」論，也不願珍惜台灣所擁有的兩岸共同歷史與文化基礎的優勢。在ECFA進程完全停擺的今日，台灣不但單方面享受著大陸提供的貿易優惠，還逼走了包括愛奇藝、阿里巴巴等在台陸企。對中國大陸而言，延續過去以經濟讓利的方式拉攏台灣，顯然邊際效果有限。

上個月，大陸官方終於開始對台灣禁止大陸進口的2455項產品展開貿易壁壘調查，這意味著台灣最大、最重要的對外經貿聯繫ECFA可能在調查結束後中斷。還有越加頻繁展示實力的環島軍演，都讓人懷疑是否中國大陸的對台策略變了？

對於真正的霸權強者，弱小一方會更傾向於不對抗，而是在妥協合作中獲得利益。中國大陸是否不再對台懷柔示好，而是從現實主義出發，行使其可與美國分庭抗禮的實力，這將對從今而後的兩岸交往應對產生截然不同的影響。

（作者為國立雲林科技大學副教授）