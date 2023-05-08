拜登在4月25日宣布競選連任，距離預定時程提前了幾個月，可沒有舉行正式活動，僅僅發布視頻，這在美國政壇算是奇談。出此下策，戰術上考慮的原因之一是避免面對新聞界；其二是他老態龍鍾，避免自曝其短；其三是反正他已經站在總統地位上，便於蓄勢，不急於造勢；其四，甘迺迪家族推出了小羅勃．甘迺迪，一出馬就形成壓力，拜登不能再拖。

但是在戰略上，下策其實是上策，主要原因在於民主黨策士普遍期待明年大選共和黨的競爭對手是川普。拜登在獨立選民和郊區婦女戰場上打敗過川普，他可以照搬2020年的成功經驗，把握「陰、虛、隱、守」四字訣，期能戰勝川普曝險率高的陽剛自恃和言多必失。

拜登貌似得到三國人物司馬懿真傳，即使川普送他婦女服飾，他能堅持忍住不理，就是斂兵不戰。民主黨選舉機器比共和黨厲害，又有媒體掩護，拜登的墮胎政策有利於吸引女性選民，他可以少見光、不辯論、王不見王。川普無從使力，便可能功虧一簣。

這個策略能否奏效，主要要看拜登如何對待「攻守勢異」。2020年大選當時，疫情、經濟和城市暴亂三大狀況對執政者不利，而目前，經濟、金融、城市犯罪、覺醒文化革命、邊境危機以及烏克蘭戰爭，亂象百出，又是劍指白宮，可這一回拜登不能再自比為局外人。共和黨即將兵臨城下，拜登如何老叟坐凳、走馬觀花？

首先，有高達近7成選民不希望拜登連任。拜登政府赤字開支過大、能源路線失敗、升息遲而過猛，總體經濟和銀行業趨勢到了明年能否回神，非常可疑。美國歷史上最大的4家銀行倒閉，有3大集中發生在拜登任內，而財政部目前對於存款擔保額度竟然採取「戰略模糊」政策，導致地區銀行的客戶紛紛避險，逃向大銀行。根據蓋洛普調查統計，將近一半的美國民眾擔心存款安全。

此外，對選情最為致命的，是選民荷包明確縮水。由於通貨膨脹，美國中產階級和藍領階級的實質工資，在拜登上任以來第27個月，降低了2.1%，走勢能否反轉？可在川普任期，卻積極上升至7.3%；而在尼克森和歐巴馬任上，平均值也還能夠保持上升0.6%。可見拜登時期，家庭財務危機具體而突出。

其次要看社會秩序與文化。所謂「大人虎變、君子豹變、小人革面」。自拜登上任，他力推左派更左，覺醒革命、司法雙標和治安放縱構成價值破壞。自棄自毀，真是一齣美國悲劇！2024年必有反彈。

最後，一系列司法風暴正在醞釀，拜登的正當性受到威脅。遠因在於拜登任職副總統時期，家族在烏克蘭和中國搞錢，涉嫌出售拜登關係，並未依法註冊為外國代理人，而拜登本人涉嫌收受利益。他的兒子杭特受到刑事和國會調查，而美國國稅局和聯邦調查局吹哨者爆料，高級官員涉嫌偽證並包庇杭特。國務卿布林肯和司法部長加蘭已經遭到詬病；國會也啟動調查拜登，追索文件。凡此種種如果發生在川普身上，早已飽受特別檢察官伺候。

拜登連任機會如何？變數不少，近期的發展會特別關鍵。

（作者為美國法學博士、加州律師）