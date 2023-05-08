5月參謀總長異動，這波上將人事調整，蔡總統升了兩位上將，是蔡英文任內升的第12與13位上將。陳水扁總統兩任共升了27位上將，馬英九總統兩任升了14位，蔡總統目前升13位。換言之，馬、蔡兩位總統合計15年，升的上將人數與陳水扁8年任內升的數字一樣。陳水扁升的過多了，他曾在2006年一口氣升了6位上將。

蔡總統任期只剩1年，最多再升1至2位上將，也可能就停留在13位。以現階7位上將員額言，總統兩任8年能升的上將人數平均下來，每任4年約升7位。

陳水扁首任升9位，第2任升18位，是第1任的兩倍；馬英九每任升7位，蔡英文首任升8位，第2任目前升5位。蔡總統每年都會升1至2位上將，沒有1年漏掉，但也不曾1年升過3位。

蔡總統升任的13位上將，第1位是黃曙光，現已退役並任國安會諮委，擔負潛艦國造重任。第2位升的是王信龍，現調總統府戰略顧問。黃曙光與王信龍升上將的第一個職務都是接軍種司令，黃任海軍司令，王任陸軍司令；國軍將領由中將直升上將並接任軍種司令，是三軍統帥的領導統御藝術。

5月這波上將人事，新任陸軍司令鍾樹明、新任海軍司令唐華，也是這個模式，直接由中將升上將並接任軍種司令。蔡總統任用的空軍司令包括張哲平、熊厚基與劉任遠，亦是同樣情況。

蔡總統升的第3位上將是陳寶餘，4月底剛卸任參謀總長職位。陳寶餘去年滿上將64歲屆齡年限，因為修法，成為首位屆齡延任1年的總長。第4位升的是張冠群，現已退役。張冠群是中正理工學院升上將首例，由於蔡總統推動國防自主，張冠群由中科院長直升國防部軍備副部長，也是策略性晉用，意在鼓勵科技軍官。第5位是張哲平，現已退役。蔡總統升的前5位上將，目前均已退役。

至於第6位升任上將的劉志斌，目前任國防大學校長，已是現役7位上將中最資深的。這次總長人事調動，梅家樹超車，劉志斌任職總長的機會已錯過。梅家樹是接替劉志斌任海軍司令。第7位上將熊厚基，現任總統府戰略顧問，熊在空軍司令任內罹癌調職，現健康良好，還曾返回空軍參加餐會，受袍襗部屬歡迎。

第8位上將是徐衍璞，現任職國防部副部長，已是國軍7名上將中排位第2資深的上將。第9位上將即是5月甫到任的總長梅家樹，梅在2021年才升上將，兩年便接任總長，這與以往擔任總長都得熬個幾年的資歷大不相同，顯見蔡總統讓國軍人事年輕化的用意。