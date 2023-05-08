前總統馬英九在中國大陸引《中華民國憲法》指出，台灣地區和大陸地區「都是我們中華民國，都是中國」。從來沒有任何一個台灣政治人物，能在大陸如此完整表達，依據《中華民國憲法》的兩岸政治定位。馬英九凸顯中華民國存在的事實，《中華民國憲法》與九二共識是一體兩面，中華民國就是兩岸關係的定海神針。

再次執政的民進黨，將中華民國滅壽38歲，用「中華民國台灣」置換中華民國。蔡英文與賴清德更都拒絕「憲法一中」的九二共識，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，以此偷換概念，將兩岸治權互不隸屬的現狀，偷渡為主權互不隸屬的「兩國論」。

北京當局的「中華民國滅亡論」，則讓台灣民眾對九二共識、一中各表心存疑慮，加之習近平《告台灣同胞書》40周年談話提出「兩制台灣方案」，民進黨旋即藉機誤導，把九二共識扭曲為等同一國兩制，讓民眾望之卻步，使得馬政府8年任內有效運作的九二共識，一度蒙難。

民共兩黨都搞「去中華民國化」，這成了兩岸關係發展最大的阻礙。為扭轉民眾對九二共識的錯誤印象，2020年江啟臣於國民黨主席任內提出「基於中華民國憲法的九二共識」，還原九二共識與憲法的連結，並喊出「中華民國是兩岸的定海神針」，中共可以不承認我方主權，但必須正視中華民國存在的事實。

其實，早在2015年「馬習會」時，馬英九就當面向習近平表示，我方的「一中各表」就是「一個中華民國，兩個地區─台灣地區與大陸地區」的憲法定位；「一中各表」不會表到「兩個中國、一中一台、或台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不允許的。

到大陸訪問，馬英九毫不避諱談論《中華民國憲法》，實踐以「憲法一中」與對岸「一中各表」，我方所表的「一中」就是中華民國，以婉轉的方式讓中共面對中華民國存在的事實，找回了九二共識求同存異的精神。

啟思民本基金會的民調，以及江啟臣擔任黨主席時委託TVBS所做的民調皆顯示，強調以《中華民國憲法》為基礎的九二共識，更能獲民眾認同支持。就如江啟臣所言，中華民國與《中華民國憲法》是台灣人民的最大公約數；中華民國是2300萬人共同的名稱，也才是台灣對內團結，對外空間唯一的道路。

新北市長侯友宜日前引用名政論家黃年的「杯子理論」，說中華民國是「杯子」、台灣是「水」，杯破水覆。黃年於2015年提出杯子理論時，洞燭機先地指出，「去中華民國化」的民進黨與北京當局，都繞不過中華民國。民進黨（蔡英文）不能繞過中華民國，搞台獨；北京不能繞過中華民國，吃掉台灣。

事實證明，無論有多不情願，民進黨仍必須披著中華民國的外衣。這也證明，九二共識是兩岸和平護欄，中華民國則是九二共識支柱、兩岸定海神針；有此神針，兩岸才能談未來。

（作者為前總統府副祕書長）