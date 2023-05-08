「im.B借貸媒合平台」打著標售債權高獲利的幌子，以假債權、真吸金手法詐騙，8年來不法吸金逾25億元，直到傳出投資人利息沒拿到、本金也拿不回，才驚爆逾5千名民眾血本無歸。這起國內首宗大型P2P借貸平台倒閉案，有如台版龐氏騙局，最令人驚訝的是，詐騙首腦曾國緯與綠營高官關係密切。

按國民黨議員徐巧芯公布曾國緯和女友公司的活動照片，包括行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、立委陳歐珀、劉建國、總統府副祕書長黃重諺、前總統府祕書長陳唐山、前嘉義市長涂醒哲等人，都與曾國緯關係匪淺。

im.B借貸平台主打不動產作為抵押品，事實上95%的債權都是假的，只是重複上架，一旦平台無力支付投資人利息及本金，詐騙案就曝光了。這種手法並沒有多高明，為何能騙那麼多高學歷者投資？其中究竟有多少人相信綠營高官的背書才投資，檢調應具體查明。

自陳建仁擔任閣揆後，政客嘴臉已取代暖男形象，面對im.B詐騙案不思如何打擊詐騙集團、協助被害人追償，反而批判徐巧芯的爆料無助打詐、對被影射的當事人不公平。閣揆的發言等同幫綠營權貴拉起防火線，院長都這樣說了，檢調單位還敢追查這些綠色權貴是否充當詐騙集團門神嗎？

前行政院長蘇貞昌去年才投入14億元成立「打詐國家隊」，行政院日前通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，又要投入13億元。陳建仁如果要展現打詐決心，就該先查辦這些與詐騙首腦水乳交融的綠營高官是否收受不當利益，否則打詐只是一味消化預算，與詐騙集團有何兩樣？