民進黨近來大撒幣，推出預算高達160億元的第2期「投資青年就業方案」等政策；一向注重形象的民進黨2024總統參選人賴清德，更為了與年輕人打成一片，甘冒「不健康」的批評，參加園遊會時自曝最愛喝全糖珍奶，為的就是搶回年輕人的支持。

另一方面，8日赴民眾黨黨部登記參選2024年總統的民眾黨主席柯文哲，在3月分TVBS的總統民調中，儘管總支持率不及賴清德和國民黨可能的參選人、新北市長侯友宜，但在20~29歲及30~39歲這兩個年齡層的支持度則分別為50%與39%，大幅領先賴的15%與22%，和侯的19%與24%。可以說，年輕人的支持正是柯參選的底氣。由於中壯年齡及高年齡層選民的政黨黏度高，因此，游移性較大的青年族群選票，可說已成為各政黨是否能夠贏得2024的關鍵。

賴清德想爭取年輕選票，然而，在兩岸關係持續惡化引發的安全疑慮，及台灣經濟前景持續看淡的大前提下，民進黨這一系列的操作顯然只是治標不治本，效果甚微。

去年九合一選舉民進黨遭遇重大挫敗，黨內檢討認為，年輕選票流失是重大因素。其中，「票投民進黨，青年上戰場」這個選舉訴求，更被認為最具殺傷力。因此，賴清德一改過去「抗中保台」的說法，很「識時務」地改口稱「和平保台」，在當選民進黨主席後，更三番兩次強調，民進黨會以和平作為不同世代的對話基礎，用具體作為找回年輕人的認同。

問題是，從近來美台軍事合作愈發密切且密集，甚至日前警政署發文全國各警察局，要招募18到40歲的民眾加入民防、義警行列，其中一項重要的任務即是「支援軍事勤務」，戰鼓頻催咚咚響，完全看不出賴清德所說的「和平」在哪裡？

美麗島電子報最近公布「2024總統大選民調」，在被問到誰當選總統後兩岸關係會更緊張？」時，以賴清德49.8%最高，可見民眾很清楚，在民進黨現行的兩岸政策下，若賴真的當選2024總統，兩岸關係的未來勢必充滿變數甚至危險。

賴清德曾說，2024大選是「民主與專制」的選擇，企圖撇清許多民眾高度憂心的「和平與戰爭」的抉擇。然而，民調顯示，在被問到「有人說明年大選結果決定台灣未來4年走向戰爭或和平」時，20至29歲的民眾有50%表示同意，顯然年輕族群的心是雪亮的，不會被賴清德的話術欺騙了。國防部也證實，去年有4066位國軍志願役申請提前離營，創下近年新高。

年輕人除了擔心打仗，對未來的經濟前景也充滿憂慮。行政院主計總處下修了今年第1季經濟成長率為-3.02%，創下金融海嘯14年來的單季新低，出口也呈現連續7個月下跌。經濟表現如此疲弱，搶救青年就業最多只有短期刺激的效果，民進黨政府當然無法得到年輕族群的「信賴」。

至於柯文哲在年輕族群有較高的支持率，與過去蔡英文獲年輕人青睞的情況類似，是一種理念的「爽度型」支持，缺乏現實的支撐，能持續多久，仍有待觀察。因此，向來不被認為在年輕市場有優勢的侯友宜也別氣餒，別忘了之前韓國瑜也曾大受年輕人歡迎，只要肯用心解決年輕人的困境，都有機會贏得他們的心。而已經被民進黨騙過一次的年輕世代，這次可別再上當了！

（作者為作家）