4月28日，美菲結束為期3週史上最大規模的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，閉幕式中菲國軍方再度提及與中國在南海的緊張關係。緊接著5月1日菲律賓總統小馬可仕前往華府與美國總統拜登會晤，會後兩人發表聯合聲明，強調維持台海和平穩定至關重要，這是維繫全球繁榮不可或缺的要素，堅定承諾南海航行自由。美國印太地區抗中聯盟成局，近期從日本、韓國、台灣到菲律賓全倒向美國麾下，菲律賓會是最後一塊拼圖嗎？

南海聲索國有中國、印尼、越南、汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣等。其中有嚴重領土爭端的中國、越南、印尼、菲律賓最為積極建軍與建設。這些南海聲索國積極與大國結盟，鞏固自己的南海利益，更重要的是要達到一個能夠平衡與威懾中國的實力。

中國軍事部署與建設

中國在南海軍事建設及兵力部署，過去10多年中國不斷建造人工島，擴充基礎設施，包括機場、港口、軍事設施、雷達站、高射炮、海水淡化廠等。中國政府在這些人工島上部署了戰鬥機、反艦、防空飛彈系統以及電子戰設備等。

2023年2月傳出中國政府擴大榆林海軍基地（海南島，南中國海）建設工作，以及核潛艇（NPS）基地的基礎設施。2023年4月美國國防部報告指出，中國首次開始使用配備彈道飛彈的戰略潛艦在南海進行連續性巡邏行動，根據這份中國軍力評估報告，中共6艘晉級（Jin-class）彈道飛彈核潛艦，從海南島到南海進行「幾乎不間斷」的巡航任務。

根據2023年全球火力（2023 Military Strength Ranking），中國排名第3、印尼13、越南19、菲律賓32、馬來西亞43。海軍部分，越南、新加坡、馬來西亞、印尼可用的護衛艦級軍艦主要用於巡邏功能，數量很少。這些南海聲索國中沒有一個國家軍事實力可以與中國軍力相抗衡。

中國誓言捍衛南海核心利益，逐年加大在南海建設與軍事部署，讓其他國家備感威脅，南海聲索國以及其盟國經常公開反對中國在南海的任何行動。

反中統一戰線聯盟成形

南海反中統一戰線聯盟，包括美國、日本、澳洲與東南亞國家。菲律賓與盟國戰略合作，包括簽署軍事協議、軍演、國防外交2+2會議、以及多邊安全會議等。值得注意的是，由美國國家安全顧問蘇利文、日本國家安全顧問（Takeo Akiba）與菲律賓國家安全顧問（Eduardo Ano）三邊安全會議，2022年這三國代表參加了南海安全三方論壇。重點在於保衛印太地區包括東海、台海與南海區域。

菲律賓也不是省油的燈，深知中國對美國與包括菲律賓強化其盟友戰略合作關係感到擔憂。2023年4月11日，美菲舉行年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，地點選在小馬可仕的故鄉，北伊羅科斯省（Ilocos Norte），靠近南海爭議島嶼附近進行，顯然是針對中國而來。

這次演習出動近1萬8000名部隊參與，其中包括1萬2200名美軍、菲軍5440人、110名澳洲國防軍，動員人數是去年的兩倍，使用武器包括ATMOS（輪型自走砲）、T-129ATAK攻擊直升機和美國空軍的F-16戰隼戰鬥機，這次演習的重點在於如何抵禦外敵攻擊。

眼看美菲同盟大張旗鼓在南海區域舉行軍演，中國外交部長秦剛特地訪問菲律賓，與菲律賓外交部長討論包括南海爭議在內的區域安全問題，試圖安撫菲律賓。

菲律賓的南海策略

南海聲索國以各種外交、軍事結盟策略，對內強化南海主權各項措施與政策，多重手段鞏固南海利益，各國都在南海島嶼擴大建設、建設基地。除了中國，菲律賓相當積極捍衛南海主權。

2023年2月美國、菲律賓宣布美軍在菲國的新據點，以擴大「加強國防合作協議」（EDCA）範圍，該協議允許美國進入菲律賓軍事基地進行聯合訓練、部署計劃等。新基地具有戰略重要性，包括伊莎貝拉島、卡加延島北面台灣，巴拉望島位於中國南海的南沙群島旁邊，中國在此建造配備飛彈系統與軍用機場的人工島。

近年來，中國與其他南海聲索國小衝突不斷，但是爆發軍事衝突的可能性很低。菲律賓希望在南海衝突之中，為自己找到更好的談判地位，儘管與中國合作有明顯的好處，顯然小馬可仕政府已經倒向了美國陣營。菲律賓為了讓自己有安全的依靠，能夠更加積極保護南海水域，拉攏區域外強權，提高軍事能力，要的是能夠與中國相互威懾，維持區域軍事平衡與權力平衡，周旋於美國、與中國之間，取得好處。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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