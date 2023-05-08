任誰都可以看得出來，美國不斷地把台灣推向戰爭邊緣，把台灣「烏克蘭化」。從義務兵役延長為1年，到不斷購買武器；從購買各種可以攻擊到大陸東南沿海的飛彈，到決戰台灣內部的布雷戰車，最近更傳出拜登政府將比照援助烏克蘭的模式，啟動「總統撥款權」，提供5億美元的對台軍援計畫。台灣人發現一個可怕的布局正在形成：那就是美國準備讓台灣成為戰場，成為對中戰爭的廢墟。

美國布局 蔡政府配合

這戰場的規模遠超出過去國共內戰的陸軍思維，是全方位的立體戰。美國也知道台灣無法抵擋太久，為了更徹底消耗大陸戰力，台灣消耗戰打得越久，對大陸的破壞力就越大，所以徵兵延長1年之外，最近還加碼，要警政署擴大召募18至40歲民防、義警，協助支援軍事勤務。而美國國會議員更囂張，指一旦開戰就要炸毀台積電，以免被中共占領。

這個隱然成形的戰爭布局，只要從美國在台灣部署的飛彈、準備的戰機與戰車，遍布地雷的對戰模式，以及美國前國安顧問要台灣人都擁有一支AK-47步槍，就可以想見美國政府眼中的「廢墟台灣」。

事實上，無論歐洲、中國大陸的戰略專家都早已看清美國的戰爭布局。目前，台海兩岸對戰爭危機尚有控管機制。但若台海戰事要開打其實很容易，一個擦槍走火，即無法收拾。例如，大陸戰機與台灣升空的戰機「不小心」誤射飛彈，擊毀一架戰機之後，立即演變成戰爭模式。

如果雙方有意升高衝突，攻擊戰機開始出動，去對方沿海轟炸，發現戰機就擊落。此時防空飛彈也出現，而中長程飛彈在「反擊作戰」的名義下，發動攻擊。美國部署在台灣的飛彈開始打向大陸東南沿海的經濟發達城市，如上海、廈門、江浙一帶，則大陸必然全面反擊，長程飛彈全面射向台灣軍事基地、電廠等，乃至於攻擊台灣大城市。如此一來，兩岸人民大量死傷，兩岸人民之間的仇恨將永難化解。一旦結下仇恨，台灣將是美國隨時可以製造動亂的根源。

即使飛彈打完，中共仍要占領台灣。因此美國的設計是讓台灣人民學習烏克蘭，把槍枝發給人民，讓人民可以打巷戰。然而，若一旦人民擁有步槍，戰爭就不再有軍人與平民的區別，無區別射殺將是戰爭規律。到了巷戰階段，民防、義警就特別重要，他們要幫助飛彈轟炸下的火災、傷患的救治等。那時死傷會有多嚴重，讓人不敢想像。至於地雷的部署，更是有意讓台灣變成遍地地雷、連耕作都無法復原的廢墟。

兩岸結仇 台灣成廢墟

聰明的台灣人，您看明白了嗎？這一步一步的準備，從延長兵役到民防、義警，都是蔡英文政府為台灣人民所做的戰爭備案，也就是台灣人的「死亡備案」。而這一切，都是在美國政客的操弄下，一步步走上去的。

或許，大部分人會認為兩岸當局還是知所節制的，副總統兼民進黨主席賴清德不是說要「和平保台」嗎？但如果戰機的升空、飛彈的啟動、擊毀戰機的按扭，都是控制在美國政府的手裡，你以為，戰爭會還很遠嗎？

說得更明白一點，現在的蔡政府像是美國的傀儡政權，美國說一，她不敢說二。任何一個美國國會議員，都可以指東道西說要炸毀台積電，蔡政府敢說一句不嗎？中華民國，一個主權國家，當別的國家說要炸毀你的國家基建，彷彿你只是他手中的玩物，要炸要毀，隨他任意，你還不能有半句抗議，這算什麼主權國家？設想，如果有哪一個國家說要去炸毀美國矽谷，以避免高科技知識被俄羅斯占領，美國人將作何感想？而台灣竟如此卑屈，連殖民地都不如。

台灣人民要覺悟的是，這個政府已無能保護國家尊嚴，更無能保護台灣安全。那些把台灣引向戰爭的部署，都只是美國對中戰略的一部分，台灣為什麼要成為美國戰爭的犧牲品？台灣人民的生命難道要成為戰爭祭品？台灣是台灣人生存的家園，你難道忍心讓它變成美國眼中的廢墟嗎？站起來吧，台灣人！大聲對民進黨的引戰政策說不！