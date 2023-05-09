舍弟前一陣回到了空置多年的屏東老家，找出了一張老鄰居們，自發參加大年初一新春團拜的老照片，睹物思人，頓覺溫馨！

雙親由於工作轉換之故，於1969年從台北舉家南遷，搬入了屏東農專新建的教職員宿舍「農專新村」內。在這個一共僅容納40戶人家，每戶配得兩層的小洋房，並由一條僅能通行一輛轎車寬度的狹窄巷弄貫穿其間，單號和雙號的房舍以巷弄為界相互區隔，如此配置建構了自成一格，雞犬相聞的小社區。

家長們的一方俱為同事關係，所以均互相熟識。眷舍內的組合有大陸來台所謂外省籍的成員，有操河洛話的閩南族群，更有來自屏東「六堆地區」的客家鄉親（六堆為清朝乾隆時期林爽文之變時，客家人組建的團練民兵組織），大家齊聚一堂，相處融洽。雖然我們不屬於台灣特有的軍眷新村（眷村）的一環，但是卻洋溢著眷村文化中濃郁人情的特質。春節團拜、中秋烤肉、守望相助、麻將娛樂、半夜收看棒球比賽轉播、小孩成群嬉戲等，已是生活中的常態。

大約在1985年前後，因為農專新村房舍老舊，當局在新村正對面築起了4層鋼筋混凝土的新眷舍，且將新眷舍的門牌號換成了菸廠東巷。包括我們家在內的一部分老鄰居搬入新眷舍，但是大家仍然承襲數十年農專新村的老傳統，團拜散步，噓寒問暖，唯獨未聞合影留念。

1995年新春，我正巧支身在美國讀書，由舍弟陪同雙親準時在巷口團拜，不知是否有長輩深感青壯外移，聯繫不便，加以老成凋謝，聚首更難，乃倡議拍照同影，以菸廠東巷新眷舍為背景，留下了弟弟和我所知極為可能是唯一的一張老鄰居大合照！

如今我首次見此珍貴影像，只可惜框中老一輩長者，多已物故，農專新村的原始老舊建築也早已夷為平地。韶光荏苒，物換星移，令人不勝唏噓呀！