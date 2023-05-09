2017年參加完戈12，那時候是分四天的競賽路線跟過程，而且是以A隊第六名隊員進場為院校成績，因此場上的策略多半是陪跑，每天比賽中後段開始推A5/A6的隊員抵達終點。過程中隊員淚水比歡笑更多，很多A隊隊員都是跑馬拉松經驗不到一年，就直接參加戈壁這樣的高難度賽事，跑到或者被我推到靈魂出竅是常有的事情。賽後一直納悶組委會怎麼不辦理一個nonStop玄奘之路戈壁挑戰賽。

戈壁組委會似乎是聽到許多老戈友的心聲，終於在戈13開啟了第一屆A+組別，這樣的一個賽程開始在我心中萌芽，不過多半是抱持觀望態度，直到2021年前年接任台大EMBA第八屆戈友會會長已經開始想要參加A+賽事。

最好的情況就是台大戈16正賽參加，會長帶隊參加A+，開創台灣學校以及台大第一次參賽的紀錄，不過事與願違，疫情在2022年延燒，戈16賽程也一直延期到10月，又碰到中國疫情大蔓延。

直到2023今年5月戈壁組委會才確定開賽，台大這邊才正式組隊報名，起初也不是全員七位下場比賽，一開始只有三位，都是台大EMBA超馬團團員，後面繼續招兵買馬，一個個詢問戈壁後都有規律練跑也有意願參加的學長姐，有一些有實力參加的超馬團學長姊時間上無法安排，或者騎車摔傷還沒有完全復原，直到今年1月才正式確認七位隊員參加，這時候距離開賽也還有百日之遠，根據以前參加六次24H/246公里比賽經驗，100天的訓練超馬A+賽程121km是足夠的，關鍵就在於「自律」兩個字。

在群組內也一一說明針對不同實力的學長姐給予不同的跑量跟速度訓練課表，按表操課，整體而言是滿意的，學長姊們的自律精神著實讓人佩服，正所謂「"只有累積，沒有奇蹟」，這就是為何要規畫100天練跑課表的原因。

我始終相信一句話，「平常跑不完，比賽就哀嚎」，最後一個半月更是規畫了兩次的跨夜跑，環台北67公里團練。學長姐們各自練習配速跟補給策略，熟悉各種食物對腸胃以及適應裝備。我自己則是在之前就先在恆光橋下的神奇甜甜圈跟好友明樺跨夜先練一次50KM，之後又跟貓空小隊的隊員超馬小王子仲偉，226鐵漢景民老師練一次長距離耐熱的新店-礁溪的北宜公路練跑。

對於戈壁A+夜跑121km抱持最大的敬意，也全力以赴，自己對於這次參賽A+沒有絕對的競賽時間跟名次的迷思，主要就是台大全隊參與這場賽事然後順利平安完賽最重要。因為我知道我們身上背負著台大EMBA戈友會所有人期待，此次的成功將帶來後續戈友們挑戰的基石，「傳承」兩字就是戈友會最大的使命，「台灣第一次，台大第一次」，因為平常在超馬團就是以彪馬有限，超馬無限，持盈保泰，慢就是快這樣的最高原則鼓勵大家。

距離跟速度只是一個數字，能夠健康跑到99歲，就是對國家、社會、家庭跟對自己最大的貢獻。（賴國揚/美商科羅斯半導體公司亞太執行長暨台灣總經理）

賴國揚，戈17A+隊員

時空背景：跑齡12年，超馬經驗9年，台大EMBA戈12A隊長，台大EMBA超馬團團長

國際大賽經驗：2018希臘斯巴達松246公里台灣隊員-過關完賽，2019IAU法國世界盃24小時比賽中華台北代表隊，2019東吳大學國際邀請賽24H