民進黨總統參選人賴清德的兩岸立場變化多端，最近他說「反共不反中」，但問題來了，賴清德變來變去卻是換湯不換藥，只改變形式和內容，本質根本沒變，只想騙選票。

首先，賴清德早年說「我是務實的台獨工作者」，這句始作俑者的論述，正是賴清德台獨的標籤。當年貼上去之後，沒想到有一天要選總統時，變成票房毒藥，變成選民最顧忌戰爭的不定時炸彈，何時引爆不知道？但卻是一顆兩岸可能發生戰爭的深水炸彈。

而賴清德「自居台獨者」，正是觸犯中共反分裂法第八條「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」這是賴清德甩都甩不掉的緊箍咒，現在應該是悔不當初。

其次，原本賴清德想援用蔡英文2020大選時的「抗中保台」論，盼望蔡規賴隨可以滿堂彩再掄大位，但美國卻一再示警兩岸兵凶戰危，不能過度激發兩岸「台獨」氛圍，以免引來戰禍。因此，賴清德轉換成「和平保台」說，轉移兩岸可能的兵戎相向。但台灣人民都知道民進黨的台獨黨綱是兩岸引戰的導火線，換了「抗中」的湯，換不了「台獨」的藥，兩岸恐怕難有和平之日。

最後，賴清德最近改口「反共不反中」，顯然是在直球對決的「抗中保台」觸礁之後，改換成「和平保台」的曲球，還是無法解除危機，不得不再度來個大轉彎。然而，從抗中保台、和平保台，再到反共不反中，賴清德所陳述的都是要和中國對抗的詭辯，都是換湯不換藥，哪裡有半點為台灣謀求和平的努力呢？

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