隨著美國聯準會（Fed）自去年3月起的激進升息行動進入尾聲，中國的數位貨幣發展也邁向全新的階段。江蘇蘇州常熟市決定自5月1日起，所有區內的國有企業員工和公務人員，薪水發放全部改以數位人民幣的形式支付，蘇州下轄的其他地區則以試點方式，推行同樣計畫。

與此同時，四川成都也以住房公積金有關的存提發還等主要業務，開通數位人民幣的應用，並逐步落實到更多領域的運作上。而法國巴黎銀行（中國）則在5月4日宣布與中國銀行合作，成為參與大陸數字人民幣（即數位人民幣）發展的第一家外資行。

中美兩強在經濟層面的較勁，從貿易戰、科技戰打到金融戰，一路居於下風的中國，金融領域的表現顯得相對突出。去年先利用俄烏戰爭的機會，與俄羅斯推廣各自開發的清算系統，取代環球銀行電信金融協會（SWIFT）的運行方式，而由大陸國家主席習近平訪問沙烏地時主動提出，以人民幣作為購買石油貿易結算貨幣的倡議，則在今年得到突破，巴西、阿根廷先後決定與中國的貿易往來，將以人民幣作為結算的貨幣。

這些「去美元化」的創新作為，除了各國有不同的盤算之外，就絕對數量而言，對於當今國際上擁有絕對優勢的美元地位，幾乎沒有影響。但數字人民幣的出現，很有機會改變這樣的現況，尤其中美兩強的中央銀行，對於「擁抱數位」的態度截然不同。

中國人民銀行自2020年8月試行數位人民幣以來，今年進一步將其列進流動中現金（M0）的範圍，並陸續開始不同場景的運用，上述常熟市即為一例，全蘇州更將全年的數位人民幣交易目標訂在2兆人民幣，這樣做豈是單純的試點，應該視其為全面推廣的前兆，一如國際貨幣基金（IMF）年初的研究，單一貨幣體系將會被多元貨幣體系所取代，而以人民幣數位化帶來的挑戰，則是不容忽視的新環節。

數位人民幣逐步開放運行，外界多聚焦在此一新貨幣的上路，將透過金流的追蹤，讓洗錢與逃稅等行為更容易受到制約，也將因缺乏匿名性的特性，導致個人隱私遭致侵犯而不易推廣。除此之外，其實人民幣的數位化對於現有的金融運行體系，造成的空前影響一樣值得關注，提供以下幾項觀察做為參考：

首先，數位化將為人民幣的國際化跨出重要的一步。傳統上對於人民幣的國際化，多聚焦在匯率波動是否進一步開放，以及資金流動限制的放寬上，如以中國人民銀行發行的數位貨幣來看，貨幣價與量的調控權，還是會牢牢抓在手上，但它的推出，一方面可以擺脫SWIFT運作的限制，讓部分國家免於遭到金融制裁的威脅，另一方面，相較於傳統匯兌於國際貿易上的運用，不只時間效率提升，以中國和東歐的貿易進行估算，可以節省交易成本達10％。這也是去年第三季國際清算銀行（BIS）主導，人行等四個央行參加的貨幣橋（m-bridge）跨境支付，受到美國政府在內的多國高度關注的原因。

其次是貨幣政策傳導效應的提升。坦言之，美國之所以採取量化寬鬆放出大筆現金，之後又暴力升息密集抽回流動性，甚至引發區域銀行接二連三倒閉的效應，凸顯目前的貨幣政策傳導過程，很容易失靈。而數位人民幣可以透過特殊的註記或智能合約等設計，進行精準的投放，跳開了商業銀行為主的傳導環節，貨幣政策效果將很少打折扣，甚至可以和財政政策合而為一。

舉例來說，產業政策決定要推廣新能源車，由人行編列了一筆錢，錢可以直接匯到符合條件的消費者帳戶上，或透過註記，只能是購買新能源車的貸款，商業銀行才可予以撥款運用，如此一來，會使得政策的落實如臂使指，絕少出現偏離。

最後要提的一點是，以人行對於數位貨幣之如此積極，與比特幣強調的去中心化有相當程度的關聯。普遍來說，各國央行對於自身在金融領域的控制權，尤其是貨幣政策的主導權，均相當重視並排斥其他部門的干涉，但以去中心為的區塊鏈發展技術，讓比特幣一出現，就站在各國央行的對面，挑戰其權威。

幾番交手下來，虛擬貨幣短期內雖成不了氣候，但傳統的央行貨幣出現了替代品，犯錯的空間也受到壓縮，例如美國長期採行貨幣寬鬆政策，錢愈印愈多、美元匯價走貶，比特幣就成了資金擁抱的新對象，價格也快速攀升。人行對其在貨幣領域的話語權，相信重視的程度更勝於聯準會，於是把數位貨幣的發行權以最快的速度拿回手上，成為全球最積極推動數位貨幣的央行，也就不足為奇了。

台灣身為大陸之外，人民幣存量第二大市場，對此風起雲湧的變化，不知我們的央行做何感想？期待也能在數位貨幣化的進程中，拿出讓人眼睛一亮的成績來。