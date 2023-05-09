台北高等行政法院將在5月10日宣判「中天撤照案」一審結果，此案受到外界高度重視，因為一旦高院判決NCC之撤照裁決程序違法，中天新聞台或有機會循著「東森新聞S台」模式，在有線電視頻道「復活」。

NCC被中天指控，於2020年11月審議委員會期間，「突公告以105年評分標準取代107年的新版本」。NCC回應，「審理換照案皆採相同配分設計，並使用於包含中天綜合台等眾多換照案」。為昭公信，NCC應公布，在2020年審查中天新聞台換照案之前，有那幾家新聞台的換照案，用的是跟中天同樣一套評分標準？如果審查中天新聞台時「剛好」換了新評分標準，難免會被懷疑「具有特別針對性」。

NCC不予中天換照時提出「4大理由」，其中包含「屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業」。但NCC裁罰中天的官司，在法院逐案審查後，NCC並沒有完勝，中天認為NCC已「十連敗」；而NCC則反駁，很多案子還在訴訟過程中，「十連敗」言之過早。但問題是，如果這些裁罰案，是外聘諮詢委員會和內部委員會的共同決議，且經過嚴謹而合法行政程序後提出，為何NCC還要另聘律師來跟中天打官司？為何「鳳凰展翅」裁罰案會敗訴？甚至「浙江台商父親Call in」裁罰案，高院還質疑NCC外聘諮詢委員會的組成有合法性疑慮，顯示NCC裁罰中天的許多案子中，程序正義可能是有問題的。

再者，NCC還說中天新聞台「107年評鑑後，中天新聞台內控與自律機制失靈」。「內控與自律失靈」，通常與裁罰案互有因果關係，當NCC對中天之裁罰案逐一被法院撤銷或發回更審，「內控與自律」是否真的失靈，也必須重新評估。再者，

選舉期間，許多新聞台的報導和政論節目都被檢舉有偏頗特定政黨或候選人的現象，NCC是否用同一標準進行檢視與裁罰？這又是另一個被質疑的地方。

最後，中天被撤照後，對於52頻道的遞補問題，NCC主委陳耀祥在記者會中大刺刺的說：「是不是可以給公廣集團一個機會？」要知道52頻道是新聞黃金區塊、媒體業者必爭之地。但本該中立、客觀的裁判者，竟然公開宣布「心有所屬」，且對於非華視以外遞補申請案一再拖延審查。這樣的做法，要如何讓媒體業者相信，NCC是一個公平客觀的「獨立機關」？

中天撤照案加上鏡電視上架案，讓NCC一再被推上火線，並不斷與業者相互控告和對立。現今有線電視訂戶不斷下滑，廣電三法老舊不合時宜，NCC要盡的責任，應該是輔導電視業者度過剪線潮危機，以免被時代淘汰，而不是盡做些受到高度爭議的事。說穿了，媒體業者要爭的，也只是一套「公平的遊戲機制」而已，但NCC連這點基本要求都做不到？

（作者為世新大學新聞學系助理教授）

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