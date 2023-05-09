停電缺水成為常態化，5/7高雄又停電了！這次在湖內區3914戶遭殃，台電歸咎於「雷雨害導線燒損」。無獨有偶桃園大園蘆竹2250戶突停電，台電找出原因是「鳥巢」。平民百姓都知道有關單位又在瞎掰了？

拜讀中央大學管理講座教授梁啟源《請總統參選人提出能源政見》，這是一個非常重要的政策，關係到現在的每位國民更影響到子孫後代，不能被忽視！

政府不承認停電和缺電有關，也不認為電價調漲和非核有關，缺電壓力將長期存在。筆者認為造成台灣今日的禍害，完全是外行領導內行人，政治凌駕專業所帶來的後遺症！

梁教授提到，現任政府的備載容量率對策，值得推敲！去年台電公布強化電網韌性建設計畫，未來十年將投入5645億元，把集中式電網改為分散式。供電不知能否正常，仍是未知數。最近政府還將安全備載容量率由原10％調低為6.25％至7％。10％傳統安全備載容量率需要提高，豈能反向調低？

事實上不用核電電價非漲不可。2022年工業用電調漲15％後，台電仍虧損2675億元。若沒有中油以虧損方式吸收其供發電天然氣成本，台電虧損將達4685億元，並使其每度燃氣發電成本由3.5元增為5.3元。

台電年年虧損拿納稅人的錢來貼補，違反使用者付費原則。今年核二廠2號機已除役，今年非核成本將增為1030億元。2025年核三厰一及二號機也將退場，之後每年非核成本將達1640億元。另外還有興建核四已支用而不完成與運轉的代價2838億元待攤提。以上費用若由用電者負擔，電價上漲壓力極大；若由納稅人負擔，將債留子孫。

非核代價高昂。目前世界31個擁有核電厰的國家，只有德國與我國採非核政策，絕非主流。歐盟更已將核能視為綠能。希望總統參選人的能源政見能為國家提出更穩健的藍圖。

最近《龍哥打怪第222集、223集》據前台大退休教授陳志龍訪問駱俊光博士利用海水發電值得大力推廣，尤其有意逐大位者必修能源課。根據媒體報導，國際知名科學家駱博士，擁有一千多項世界發明專利，於2015年獲得國際傑出發明家終身成就獎。他所發明的全世界最小發電系統，連洗澡水都可以用來發電，不僅造價便宜，家家戶戶可用，不必倚賴台電，真的是台灣之光啊！他的電動機車發明專利，蔡總統也親口表示：很好、很滿意，但没想到卻遭國稅局連補帶罰開出上億稅單，還遭限制出境，讓他差點活不下去。試問，誰正在坑殺台灣的未來？

駱博士，當初應經濟部之邀回台，他拿出一項專利給國家鑑價，估價3億，於是申請以專利權作價成為公司資本額，且經過國稅局、經濟部、工業局、市政府等主管機關同意。他以專利作價的股票連賣都沒賣，竟然就被國稅局開出上億的稅單，駱博士要用股票賣給國稅局抵稅，國稅局居然說他的股票不值錢，結果駱博士所有的財產被查封、拍賣，包括一千多張世界發明專利，國稅局不還給他，專利權價值全部變成0，損失上千億，以致公司已停業無法繼續經營，還遭限制出境。駱博士指出，政府各個部門簡直是「共同詐騙」過程，指控國稅局只想賺獎勵金，亂開單還查扣所有財產和專利權，讓他差點活不下去。

台灣四面環海，有這種技術人才國家保護還來不及，怎麼國稅局還坑殺駱博士，教廷邀請他前往幫忙發電，如果政府善加輔導科技人才，積極建設有用的工廠，創造就業機會，甚至申請世界專利，誠如陳志龍教授說的：海洋天才發明家將帶領台灣人民從「小窮窮」到「大富富」，真正的達到點水成金術！您還怕缺電嗎？

（作者為退休人員）

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