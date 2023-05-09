副總統兼民進黨黨主席賴清德日前在「新竹縣信賴台灣之友會」成立大會時指出，「台灣最大挑戰就是來自大陸武力的威脅，民進黨若像其他政黨接受九二共識一個中國原則，等於放棄台灣主權，放棄台灣主權所換來的和平，不是真的和平，不會是真的永續的和平，台灣會變成港澳」。但是馬政府時代基於九二共識，台灣主權與尊嚴哪有半點損失呢？

面對民進黨反覆抹紅汙衊「九二共識」意涵的作法，國民黨必須強硬回擊，並且拆穿綠營炒作兩岸衝突以謀取政治利益的真相，否則一旦讓民進黨繼續執政，台海不僅恐將永無寧日，甚至「兩岸必將一戰」的預言極可能自我實現。

賴清德不敢碰觸敏感的台海問題，也怕早已失靈的「抗中保台」牌拖垮選情，因此改用「和平保台」或「備戰才能避戰」等政治口水來粉飾太平，意圖洗刷並淡化他的「務實台獨工作者」標籤。所以，他反覆強調「這次總統選舉不是和平與戰爭選舉，是民主與專制的選擇」的目的，不就是要選民忘記台獨是顛覆台海和平穩定架構的毒害。

美麗島電子報5月初才公布一份關於「誰擔任下屆總統」的民調結果，高達49.8％受訪者認為，賴清德當選會讓兩岸關係更緊張，而他的潛在對手之一、極可能被國民黨提名的新北市長侯友宜則僅有2.4%，郭台銘為4％，台灣民眾黨主席柯文哲是3.9％。很顯然，越來越多國人擔憂台灣恐淪為美陸對抗的夾心餅，尤其當民進黨有意「拉美抗陸」、又沒有誠意改善兩岸關係的情況下，台海爆發衝突的風險日益升高。

從近期台海情勢迫使賴清德改變選戰策略的作法來看，如果選民更堅信台海和平是台灣唯一出路的話，就該選擇主張「九二共識」的國民黨，讓兩岸關係恢復到正常對話往來狀態，將能大幅降低衝突風險。

國民黨早已表明，「九二共識」絕非賣台，也不代表接受中共的「一中原則」，是基於中華民國憲法之兩岸定位而來的政治基礎，更不是自我矮化或投降。賴清德所謂「接受九二共識等於放棄台灣主權」的汙衊之詞，完全站不住腳。

新北市長侯友宜說得對，「我們的國家叫中華民國，所以他反對台獨、也反對一國兩制」，痛批民進黨一再以意識形態分裂國家，或斷章取義讓國家內部對立，強調「別質疑每一個人，好像我們不愛國」。

侯市長的話十足反映了多數大陸台商的真實心聲！多數台商雖在中國大陸經商，其眾多家眷亦在當地生活求學，不過我們的心還是掛念著台灣，都希望兩岸能和平相處，共同尋求雙贏。民進黨向來將台商視為可拋可棄的工具，甚至當成「外人」，從疫情期間如何處理台商返台乙事就更為清楚。

對台商來說，賴清德近來所謂「台商是大陸經濟起飛的重要力量」的話只是政治語言，無法取信於廣大旅外國人。倘若他真為台灣安全著想，何不現在帶領民進黨廢除台獨黨綱，遵從中華民國憲法之兩岸定位處理兩岸事務？

誰都知道，台獨是破壞台海和平穩定、釀成戰爭的主因，所以國民黨更該高舉「反台獨、捍衛中華民國」的旗幟，結合所有愛好和平、希望兩岸和平共存的力量，進而贏得總統及立委選舉，為國家及台海爭取和平契機。

台海兩岸有識之士皆希望能穩健地推進兩岸和平發展，也盼望能以接觸與對話來化解政治歧見，只有極少數人士欲藉由兩岸衝突來謀取私利。誰最能從兩岸對抗當中獲利，答案不就呼之欲出了嗎？

面對台灣各種令人憂心忡忡的負面發展，國民黨更不能放棄「九二共識、一中各表」的原則與立場，應以成為兩岸關係中流砥柱為己任，以捍衛中華民國主權及國家尊嚴為基準，推動建構兩岸的互信互利，避免台海戰火無端發生，方能恢復台海和平發展。

（作者為中國國民黨大陸地區黨代表）

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