國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥欲讓《鏡電視》申請過關引爆藍營立委「衝入公署」，肇因鏡電視案爭議四起，充斥政商合流媒體形象，背離合法性與合理性斧鑿明顯，也讓NCC的「霸權造浪」危機徹底浮現。

NCC主要承襲美國聯邦通訊傳播委員會（FCC），主旨在於實現專權統一、科技匯流、專業性、獨立性、反壟斷等要職，為了替代新聞局的角色，在管理大眾媒體的相關事宜必須可受公評；如今組織架構從「系爭」（政黨比例制）走向行政院提名方式產生委員，也讓NCC服膺行政一體成為無人監督的「霸權機關」。

NCC此次護航鏡電視案可說「醜態百出」，至今負面新聞多於正面發展，戰火從政治黑手延燒到股東爭權，使得普羅大眾已將政治正確與御用媒體畫上等號，NCC組織法中開宗明義規定，設立通傳會的主要目的是要讓黨政軍退出媒體，如今民進黨反而取代國民黨，大舉進駐NCC進行政治操作。

鏡電視開台屆滿周年之際，NCC就將審查董監事變更案並申請上架86頻道案排入議程，引爆多名國民黨團立法委員衝進NCC靜坐抗議，鏡電視案只好被迫再行審議；陳耀祥目前列為鏡電視案的被告之一，卻仍強渡關山反讓「法西斯」獨裁心態全然現形。

行政學對「霸權造浪」的基本控制有其方針，為了避免行政權力的無限擴張，面對NCC組織未來必須採取行政自律、全民監控、法院制裁等三方聯合的制衡手段，才能避免NCC違法濫權卻又打著依法行政來無限上綱。以行政自律便是警惕公務人員不得從事不法、以全民監控而言透過民眾舉發、以法院制裁則是針對公務人員違法亂紀法律約束；使得公共政策必須符合大眾利益，而非服膺政治正確，淪為「公器私用」的側翼組織，對傳播媒體的發展無疑有百害而無一利。

NCC的「霸權造浪」危機在鏡電視案徹底浮現，服膺行政一體迫使黨政軍回歸，民進黨進駐NCC形塑附隨組織還稱獨立機關，以「法西斯」的獨裁心態企圖強渡關山，若不再以行政學的控制方針加以制衡，迫使NCC在媒體審查必須有其依循標準，否則「一傾而天下用法皆為輕重」，不僅無法取得人民信服，又該如何導正媒體風氣。

（作者為專欄採訪作家）