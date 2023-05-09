去年有高達4066位志願士兵不適服役而提前離開部隊，創近年新高。值得注意的是，志願役士兵不適服現役的其中個人申請退場的為3756名，佔92.4％；而真正遭汰除的僅310名，佔7.6％。

這顯示什麼？當兵的待遇不好？生活不自由？理想和現實脫節？沒有中心意志，不知為何而戰、為誰而戰......？其實各種原因都有，只是年輕人失去了理想、畏戰才是退場的真正主因。

以前為什麼會有黃花崗72烈士拋頭顱灑熱血？為什麼會有十萬青年十萬軍投筆從戎？因為國家的信念蓋過自己的私慾、因為國仇未報兮豈可家為？年輕人當兵是有理想的，可是現在，莫說志願役了，包括常備兵，你問他們願不願意為打仗犧牲？願不願意拿著美國人送的武器跟解放軍做殊死鬥？他們會反問，為什麼某些大官可以不當兵？大官的兒子可以在海外領高薪？為什麼窮人家的孩子就要上戰場？為什麼原本好好的日子不過，非要聽從美國的擺布當炮灰？

所有的疑問，志願役以「退場」給了答案，國防部長邱國正無奈地說，年輕人有自己的想法與看法，國軍不會強硬把他們改變，也不會去強制。蔡政府看到了嗎？現在和平對話總比日後兩軍對壘時放下武器有顏面得多。

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