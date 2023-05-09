社評

自美國戰機擊落中國「間諜氣球」中方稱「流浪氣球」事件後，美中關係持續探底，高層對話全面中斷，但美國無意與中國衝突，也不想打新冷戰，近日國務卿布林肯、財政部長葉倫和商務部長雷蒙多，紛紛表達希望訪問中國大陸的意願，五角大廈也安排國防部長奧斯汀與中國防長李尚福在新加坡「香格里拉對話」亞洲安全會議相談，但未見中方回應。顯然中國已下定決心挑戰美國秩序，提高中國國際社會的主導地位。

拜登政府 自毀護欄

歷經長期零和博弈對抗，美中關係陷入空前緊張局面，兩大強權終須一戰的論調甚囂塵上，雙方都蒙受其害，拜登政府急欲恢復溝通與對話，以有效管控歧見與風險。去年11月的「拜習會」曾帶來一線曙光，但2月的氣球事件及布林肯片面取消訪問大陸，加上美國一波強過一波的高科技管制措施、全球反中聯盟的建構，尤其在台灣問題上對抗升溫，使得美中關係瀕臨裂解邊緣。

不過，美中都理解彼此相互依賴的事實，「全方位終極對抗」只會損害雙方重大利益。依照過去互動模式，通常是由具有優勢地位的美國主動，中方尊重配合，這次卻出現總統拜登親自出馬呼籲，相關首長熱烈響應。不同的是，到目前為止，中共反應淡定，顯然有其戰略評估與整體利益考量。

以當前華府全面反中的政治氛圍，已宣布競選連任的拜登不能向中國示弱，他的如意算盤是在安全、外交、軍事及意識形態層面堅守既定反中路線，全力維護在印太地區、甚至全球的霸權地位，而在經濟及跨國威脅等領域探索合作空間，也就是競爭但不脫鉤。

葉倫是拜登政府高層官員中極少數的「鴿派」，她一直主張與中國建立建設性和公平的經濟關係，對於棘手議題進行坦率的討論。其實歷任美國財政部長多以積極務實態度面對複雜美中關係，葉倫也與前中國副總理劉鶴多次會面，進行了建設性討論，對緩和美中緊張關係發揮了積極作用，葉倫今年初公開表達想訪問中國大陸，但因氣球風波未能成行，3月又傳出規畫與雷蒙多聯袂訪中，但迄今未能成行。

在眾多可能的訪問中，布林肯的中國之行當然最具指標意義，他日前接受《華盛頓郵報》專訪時重申，美國希望重新建立美中各層級固定的溝通管道；全球都希望美中能負責任地管理戰略競爭，從雙邊往來和溝通開始；他又重提建構美中關係護欄的重要性，這一切都需要透過雙方往來，但中方到目前為止仍未鬆口。

台海紅線 敵意螺旋

美中在台海、南海軍事對峙持續升高，因誤判及意外發生衝突風險隨之增加，雙方加強軍事溝通及風險管控機制更顯重要，但中方拒絕恢復去年8月以來就中斷的各級溝通管道，甚至不接聽奧斯汀與參謀首長聯席會議主席密利上將的電話。最新的發展是五角大廈正安排奧斯汀於6月利用新加坡「香格里拉對話」的機會，與大陸新任防長李尚福會面，但李尚福名列美國制裁名單之中，美方是否願意就此事妥協，成為兩國防長會議必須要排除的障礙。

拜登政府對恢復美中高層溝通與對話展現誠意，中共卻未照單全收，代表了過去美國說了算的模式已質變。大陸外交部長秦剛8日在北京會見美國駐華大使伯恩斯，代表中方有意和美方恢復通話，但秦剛明確表示，兩國的當務之急是避免雙方關係「螺旋式下滑」、「防止中美之間出現意外」，要求美方「深刻反思」、「正確處理台灣問題」。

大陸認定美國在世界權力結構重整與台灣問題上，說一套、做一套，聲稱要負責任處理美中戰略競爭，卻對大陸實施全方位遏制、圍堵、打壓；口說要為中美關係加裝護欄，實際卻破壞兩國關係的政治基礎，虛化、掏空一中政策。

美中不僅缺乏戰略互信，甚至已到「戰略互疑」程度，要全面恢復溝通管道有其困難，雙方必須做出某種程度的妥協與讓步，關鍵之一在於台灣問題，這也是中方堅持、不可超越的紅線。民進黨政府甘為美中戰略競爭的籌碼最可能成為交換的條件，這是民進黨執政的後果，也是台灣人民必須面對的政治現實。