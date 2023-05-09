中共提出的「一國兩制」，在台灣幾乎是沒有任何市場的，只要有人敢於贊同「一國兩制」，必然會成過街老鼠，人人喊打，紅帽子一頂一頂扣下，大概不死也只剩半條命了，此所以侯友宜也公開宣稱「反對一國兩制」。

基本上，台灣各政黨都是一致反對「一國兩制」，甚至將之視為洪水猛獸的。洪水猛獸當然是可怕的，最好是敬而遠之，永遠不要來。但是，如果真的無可避免，或是駸駸然已經來襲的時候呢？我們需要不需要認真對待它？光是反對，而沒有絲毫對策，又有何用？

台灣是多颱風的地方，儘管近幾年幾乎鮮少直接撲向台灣，但從過去的記錄來看，每年平均總會有3〜5次侵台的機率。每屆颱風警報響起，氣象局都會嚴密監視、掌握其動態，暴風半徑多大、風速多少、最大陣風幾級、侵台的時間為何，然後從中央到地方政府，紛紛成立防颱中心，提醒民眾小心防範，以將可能受到的災害降到最低點。如果有人敢妄於高呼吶喊，拚命反對它來，而不作任何準備，不籌思相應的對策，試想，這將會是多麼愚蠢的作為？

對台灣而言，中共提出的「一國兩制」，顯然就是個超級大颱風，已經在西岸凝聚成形，勢將挾著狂風暴雨，直撲台灣而來了。在這個時候，我們能夠不去研判其實質內容，將其半徑、風速、幾級風、侵台時間及機率，作一透徹的研究，並提出相應的對策嗎？只一味的「反對」，有任何作用嗎？它難道就會因我們的「反對」就永遠不來嗎？

颱風是很可怕的，正如洪水猛獸，一樣都是可怕的；但颱風儘管可怕，在台灣面臨酷旱缺水的時候，颱風可能攜帶而來的甘霖，有時反而會讓人望之如大旱之雲霓，能順時應勢的掌握其動向，其實反而可能是對台灣不無助益的。洪水猛獸固然可怕，但是，洪水經大禹疏導之後，可以灌溉九州、惠益民生；猛獸經過調養馴化後，可以衛宅禦惡，甚至可以成為胯下座騎，也未必就是百害而無一利。端視有沒有如大禹、馴獸師般的一流政治家來疏導、馴化而已。

台灣無論如何，都必須嚴肅面對「一國兩制」的問題，因為這不僅僅是攸關於台灣2300萬民眾生死存亡的重要課題，更是東亞，乃至全世界將選擇「戰爭」或「和平」的大事，只是倡言「反對」，而不去思考對策，更提不出相應的其他主張，是起不了任何作用的。

平心而論，台灣對中共所提出的任何有關台灣的政策，基本上都是只用膝蓋想，從不去分析、思考的，根本就是持否定態度的，有所優遇，就說是「統戰」，有所礙隔，就說是「打壓」，反正無論如何都是「政治操作」，非反對不可的。就「一國兩制」來說，有誰能說出個所以然來？

其實，對岸與台灣，本來就是「兩制」，也絕對沒有任何一個台灣民眾會同意與中共「一制」的，也當然必須「兩制」；問題的關鍵，在於「要不要一國」，以及「會是怎樣的一國」，歸根究柢，還是「統獨」的問題。

不要一國，台灣就必須獨立，不管是用中華民國或其他名義；但獨立的結果，依現在的情勢，就一定是兩岸兵戎相見，而兩岸軍事、經濟力量懸殊，儘管可能獲得美、日等國的奧援，終將還是不免於被「武統」，「武統」後也必然只能「一制」。事實上，台灣未來的選擇，只有「武統」或是「和統」。「武統」的話，什麼話都不必多說了，「和統」的話，就必須回過頭來討論「兩制」的問題。

「兩制」到底應該或可以如何「兩制」？這是個大哉問，牽涉到政治、軍事、教育、經濟、外交……種種問題，等於就是全部的國政，當然不是三朝兩夕就可以討論出一個結果的，必須雙方取得共識，相互協調、折衝，才有可能確定。論者喜歡以香港為例，正不妨就以香港為借鑑，取其優而棄其短，制定出對台灣最有利的方案。

《香港基本法》是從1985年開始，全數由香港人自行制定的，到1997年正式回歸，總共耗時13年的時間，台灣依仿其例，而問題顯然更為複雜，最少也需要15年的時間。15年是相當長的時日，大可以創造出緩衝的時間，由台灣各界賢達集思廣益，為台灣爭取到最有利的條件。台灣只須堅持著一個信念：台灣人管理台灣事，就不至於有所委屈。論者往往以今日香港為殷鑑，因而否定了「一國兩制」，殊不知香港如今漸漸傾向於「一制」，才更凸顯出「兩制」的重要性，我們必須要求中共堅守「兩制」的承諾，而且透過國際有力的保證及仲裁作為後盾。

「一國兩制」這超強烈的颱風已經成形，且緩緩直撲台灣而來，我們無法單純以「反對」來期盼其轉向或消失，反而應該正視其暴風半徑、風速、大小……，採取最佳的因應方式。時間的緩衝，或許是對台灣最有利的，15年、20年，或者50年、100年，凜冬將至，而這說起來不算太短的時間，我們可以做什麼？這才是我們應該深思熟慮的部分。

（作者為退休大學教授）

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