前不久回台中，參加《大學的脊梁》簽書會，我總習慣先去家鄉的媽祖廟拜拜。參拜過程中慢慢思索台灣人所拜的神，其實都是非常古老的道教信仰人物：玉皇大帝、太上老君、王母娘娘、神農大帝、關聖帝君、開漳聖王等，唯一離我們時代最近的是開台聖王鄭成功。

這不是烏日這一間媽祖廟如此，全台各地廟宇，不管是主祀觀音、媽祖、關聖帝君、玄天上帝，大都會供奉鄭成功。各個主祀的廟宇名字也許不同，如開台聖王廟、國姓宮、開天宮、延平郡王廟等，但供奉鄭成功則一。這不禁讓我想起為什麼台灣人對鄭成功獨有一種崇拜、愛戴？

事實上，漢人大量入台，並不是自荷蘭始，而是更早之前已有閩南一帶漁民、農民移居此地。而李旦、顏思齊等海商更是在台灣進行大陸與日本的轉口貿易。因此荷人來時，台灣早有許多漢人居住。1624年荷蘭從澎湖被逼退到台灣時，為了建城堡，還特地去漢人聚落買磚塊。有漢人專門來燒磚，可見漢人聚居的建築需要。

有趣的是，荷蘭軍官利邦上尉在他的日記裡記載了，當時他手下的士兵跑去一個日本人開的「居酒屋」喝酒，竟為了一個女人爭風吃醋，大打出手。這個訊息有幾點很微妙：第一，日本人為了做貿易，顯然有不少人長居台灣，才會開起給海商、水手去吃飯喝酒的居酒屋。其二，有女人陪酒，那果然是日本風。但當時女人是不許上船的，所以不可能帶日本女人過來陪酒，漢人商船也一樣，所以陪酒的女人，應該是在台南、嘉義一帶的平埔族──西拉雅族。只是女人陪酒，是西拉雅風俗允許的嗎？那時漢、日、荷、原住民混居的情況應是很尋常的。

鄭芝龍、顏思齊大量引入移民開墾，荷蘭為了開發農業，更大量招引閩南農民，以種植稻米和甘蔗。荷蘭東印度公司的記載很清楚，西拉雅人只會狩獵，交稅也只能交鹿皮，利益不大。真正能「產蜜的蜂種」是漢人。他們要交人頭稅，產出的稻米、甘蔗還可以外銷福建、日本。

即使如此，荷蘭對漢人的壓榨並沒有減少，因此有郭懷一事件。而此時，敢於對荷蘭人出手的，就是鄭成功。他以停止從福建供應外銷產品為武器，要脅荷人要善待「我民」。

1656年7月9日一艘飄著鄭成功旗幟的船抵達熱蘭遮城，一個信使登岸，帶一份鄭成功藩令。鄭成功寫說：荷蘭人「視我民無異魚肉，任人宰割，我血沸騰，我心狂怒。」他要荷人必須善待我民，否則要禁運制裁。這封信讓荷人很緊張。因為他把所有漢人皆視為「我民」，那麼台灣是不是被他視為治下之地？5年後，鄭成攻打熱蘭遮城時，他所持的理由即是收回我父祖之地。也就是鄭芝龍、顏思齊開墾過的土地。

我坐在烏日家鄉的媽祖廟，望著開台聖王的神像，心中更加明白，台灣人對鄭成功的感念，不是只有收復荷蘭人統治下的台灣，也不只是反清復明的政治大業，而是被當「我民」的老百姓，心中知道，誰的心中真正有他們，是在為他們想的。恢復了生存的尊嚴，不再受到欺壓，即使有諸多辛苦，卻是和鄭軍一起奮鬥的。

這種情義，才是鄭成功永存在台灣民間，無論政治如何洗腦，都改變不了的真正根底。反思台灣歷史，其實有太多現實政治的利害，在扭曲真相。但回到民間，人情義理的信念卻依舊強烈。我於是想起，每過幾年就有人倡議要中樞不再舉辦紀念鄭成功活動，說他不是開台聖王，開台更早的是原住民。

我只想說：隨你去吧，政權來來去去，但民間廟宇裡，自有一種恆久的情義，那是「我民」對先人的敬重，恆久的感念。

（作者為作家）