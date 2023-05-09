先從一條不起眼的小新聞談起。4月中旬，也算是宿敵的亞美尼亞和亞塞拜然又在邊境開火了，造成7名士兵死亡，最近因為中國成功斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗的和解與復交而大失顏面、深感鬱卒的美國，為找回面子，美國國務卿布林肯邀了亞美尼亞、亞塞拜然兩國外長去華盛頓和談，談了4天，一事無成，只給了大家一個東施效顰的窘相。見微知著，美國的世紀霸業的確正在從歷史中逐漸淡出。

世紀之交的公元2000年應該是美國作為全球霸權的拐點。之前，美國長達200多年的運勢始終是持續上升的；之後，則從2001年的911及其後的兩場反恐戰爭，繼之是2008年世紀金融海嘯，再到2010年美國全球製造業王國地位被中國取代，2014年中國GDP（以購買力平價計算）超越美國，美國運勢的下行十分明確。

當然，這些都只是大家在表面上可以看到的指標，深層次、骨子裡的原因，則是美國賴已成霸的五大實力（惡實力、軟實力、硬實力、陰實力、虛實力）不是早已不復存在，就是一再明顯弱化或鬆動之中；更不幸的，是美國這個時候，碰到的是與之前迥然不同的一個新老二。

美國霸權屹立100年而不動搖，關鍵之一，是她可以永遠擊敗老二對手，從英國、德國、日本、前蘇聯到歐盟，但這次的新老二是中國，中國可是人類以往3000年歷史中除極少數時間外，永遠的老大，幼稚、少不更事的一眾西方國家，尤其是美國，不懂歷史、不明事理，偏要硬扛中國。

所以公元2000年之後，美國霸權由盛轉衰的另一重大拐點是2003年，這一年的2月20日，中國正式發表檄文〈美國的霸權、霸道、霸凌及其危害〉，開始高舉反霸大旗，這對美國這個已外強中乾的老霸權而言，肯定不是好事。相信不久的將來，美國還將碰上第三個拐點，只是現在還不知是何時及何事。

一個隨著美國霸權與美國世紀逐漸遠去的「後美國時代」即將到來或悄然已至，國際舊秩序已在解體中，新秩序雖尚未形成，但輪廓出現，且形勢的變化與趨勢的走向也清晰可見：

一、兩個「半球化」的國際格局。半球化，指的不僅是全球產業、科技與市場的判然二分，也意味著「反霸」vs「維霸」兩大陣營的博弈對抗，還可能出現「中國式現代化」vs「華盛頓模式」的新體制競爭。

二、中長美消，東升西降，路進海退。從歷史發展的維度來看，「半球化」最多只能是一個暫時的穩定，更長期，還得看形勢與趨勢。中長美消，形勢已明，不必多言；東升西降，金磚集團vs G7的GDP占全球比重，去年前者為31.5%，剛超過後者30.7%，已見一斑；至於陸進海退，指的是海權時代將被陸海雙全時代超越。

三、「新中國世紀」或將到來。這個時代，中國對外得面對戰爭的挑戰，對內得面對改革的深化與兩岸的統一，但除了這些，中國顯然還沒有做好當首席大國的心理準備，這當然也是世局變化太快的結果。