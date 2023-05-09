日本首相岸田文雄7日展開韓國訪問行程，此行是繼2018年2月時任首相安倍晉三出席平昌冬奧開幕式以來的日相訪韓，更是中斷12年之久的日、韓首腦「穿梭外交」的恢復，意味日韓關係走出慰安婦及徵用工賠償等歷史問題所導致的低潮。

從3月中旬韓國總統尹錫悅訪日開始，美、日、韓三邊關係急速升溫，此不僅三方共同應對北韓核武發展，亦有遏制中國的戰略思考，強化美國在印太區域的多邊安全合作網絡。尹錫悅在日、韓會談上表示，日韓關係在兩個月內急速改善，將超越過去開創更加友好的關係。岸田與尹錫悅宣示美、日、韓展開安保合作的重要性。

然而，日、韓的「歷史問題」錯綜複雜，雙方能否藉「穿梭外交」相逢一笑泯恩仇不無疑問。尹錫悅4月24日接受《華盛頓郵報》（The Washington Post）專訪時表示，拿百年前的事情對日本「要求下跪道歉」是令人無法接受的，韓國的安全問題迫在眉睫，因此與日本的合作刻不容緩，對此抱持消極態度的人永遠不會理解政府立場。

但在日、韓首腦會談所在的龍山總統府外，聚集市民團體的抗議，要求日本須為二戰的強徵韓國勞工「謝罪」，並反對日本預定在今夏開始排放福島第一核電廠的處理水，受訪民眾直言，不期待首腦會談，對僅韓國片面讓步感到失望。韓國民意與尹政府間對日、韓「歷史問題」的態度仍存在距離。尹錫悅想藉歐洲的戰爭當事國在戰後仍能為未來發展合作關係說服韓國民意恐力有未逮，何況德國戰後對二戰時納粹罪行深切反省、謝罪，而日本政府至今仍在「侵略」一詞反覆辯解。

岸田訪韓時，雖以「痛心」表達對過去日韓關係的反省，但此論調難以滿足韓國人民對歷史正義的想望。尹錫悅認為，相較於歷史，未來韓、日合作更為重要。惟日、韓的歷史糾葛仍將侷限日、韓的合作，尤其是最易觸動「日併朝鮮」之歷史傷痛的安保合作。

韓國人囿於歷史情感，難以接受日本自衛隊踏上韓國的土地，而日本在戰後憲法的和平主義下，亦無法揮師半島，介入「朝鮮有事」，畢竟美日同盟是特殊的憲法例外，日本至今未能在美國之外，與其他國家建構相互保證安全的同盟關係。

著眼於東亞安全形勢的變化，當前美、日、韓三方戰略合作除因應北韓核武問題外，亦存在美國為疏理印太秩序，對結盟政策做出的調整，但美韓同盟與美日同盟從「兩組雙邊」走到「一組三邊」，仍不具現實性，畢竟美韓同盟異於美日同盟，美韓同盟的範圍未溢出朝鮮半島，而美日同盟則因「遠東條款」，駐日美軍可運用到菲律賓以北地區。

美國力促日韓關係改善的鑿痕班班可考，但橫在日、韓間的「歷史問題」或將使拜登政府的外交努力事倍功半，而岸田更心知肚明，日韓關係中的「歷史問題」隨時可能捲土重來。

（作者為輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）

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