台灣社會對於中國新修訂發布、並於本月1日正式生效的《徵兵工作條例》，引發了相當程度的推測與聯想。由於此條例內容強調著重招募理工背景大專院校學生入伍，放寬大專院校可從所在地選拔學生入伍，甚至允許退役軍人、尤其是海空軍及火箭部隊等科技兵種再次正式入伍。這些內容引發外界高度聯想，認為修訂的《條例》反映中國正為台海全面衝突做準備。

從時間和空間的宏觀角度觀之，中國調整徵兵規範當然存在對台動武準備的意圖，但更重要的是，在當前美中戰略競爭及東亞地緣政治緊張的格局下，北京在面對區域安全環境挑戰下，對其軍事人力配置進行必要的檢視、盤點和提升。

一、提升動員：後勤與官兵素質是中國軍改以來長期強調的重點目標。2016年初中共推動軍改，在第一階段中央軍委內部改革階段即成立國防動員部，同年9月再成立了直屬於中央軍委的聯勤保障部隊，足見中共在軍隊改革過程中，已體認到軍事人力、物力、資源統整與投送在戰爭期間的重要性。而為了建設具備在高科技現代化戰爭下進行聯合作戰的軍隊，官兵的需求條件也從過去低學歷的農村子弟，提高到以理工背景的大專院校為目標。

在過去幾年間，為了確保軍隊動員能力、後勤物力及人才條件到位，中共已陸續發布相關法規條文賦予依據，例如2020年1月確定「兩徵兩退」機制，將徵兵與退役次數從一年一次，調整為上下學期一年各兩次，配合各級學制以徵召更多的大專院校學生。同年6月發布《關於調整預備役部隊領導體制的決定》，確定預備役由中央軍委統一領導強化指揮決策，同時進一步完善後備的軍兵種比例；同年初疫情爆發，中國軍隊投入武漢及全國地方抗疫期間，更使軍隊的醫療和物資投送能量成為軍事之外的另一審視焦點。

二、俄烏戰爭的戰況發展，警惕中國重新審視既有的軍事配置是否有需要精進之處。在速戰速決的情境中，戰略、武器科技、官兵素質和訓練等是決定戰事成敗走向的關鍵。然而一旦戰況僵持，成為曠日廢時的持久戰，後勤補給和動員能量就成為支撐戰力的重點。

2022年初俄羅斯在對烏克蘭發動軍事行動後不斷出現後勤缺失，導致同年9月負責後勤的國防副部長布加柯夫遭撤換；而普丁也立即發布緊急動員令，但各地區卻出現既有後備人員的資料過舊、紙本動員令無法送抵被動員者，以及執行過程混亂等狀況，普丁也因此於2023年4月發布新的動員法令，改以電子徵召令動員後備人員，且政府其他部門及大專院校日後須提供被動員者個人資料。

俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動無法速戰速決，以及在持久戰過程中暴露出的動員及後勤等問題，皆成為中共軍力發展過程中的重要警惕，「國家出兵務必確保能速戰速決」，倘若無法達成，則必須確保在持久的境外作戰中具備足夠的動員與後勤能力。

俄烏戰爭除了成為中國的借鏡外，亦提醒美國與亞太周邊國家務實審視既有的軍事合作內容。近期美國除了與台灣強化安全合作外，已與日本、韓國及菲律賓等盟友陸續深化既有軍事同盟的內容。菲律賓於今年2月正式允許美軍使用4個新的菲國基地，4月雙方舉辦史上最大規模的美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，本月3日雙方共同發表《防衛共同準則》（Bilateral Defence Guidelines）。東北亞的日本去年12月公布軍備擴充計畫，預計於2027年國防開支將增加1倍。甚至在今年1月美日安全合作擴展到太空，並建立海陸機動部隊。韓國去年11月整合太空作戰部隊，美國太空軍在韓國成立司令部，韓國總統尹錫悅更於今年4月底與拜登達成共識，允許美方在韓國派駐核子潛艦，以嚇阻北韓。 由上可知，重新審視自我軍事發展及與盟邦間軍事相關合作內容的國家，不只是中國，日本、菲律賓和韓國等周邊國家當前亦積極全盤評估既有軍力建設、訓練及合作的內容。尤其是韓國，面對陸疆接壤的北韓，即便有美國安全同盟，迄今韓國仍貫徹「減免役期條件嚴苛的全民徵兵制」，即是反映後備訓練與動員是國家展現嚇阻最重要的方式。

綜上而論，中共近期新修訂的《徵兵工作條例》及規範其目的並不僅是為了對台用兵，更有其中程建軍的目標。但從建軍備戰的角度觀之，面對轉趨「務實謹慎建軍備戰的人民解放軍」，台灣處於潛在衝突的第一線，必須更加強化後備能量加以因應。

後備動員不但是戰時維繫抵抗能量的關鍵，更是平時展現嚇阻的手段。因此，蔡總統將義務役從4個月延長至1年的兵役改革，雖是困難的決策，卻是必要而合理的決定。隨著我兵役改革政策將於2024年生效，台灣防衛的能力可望進一步強化嚇阻能量，以確保台海周邊的和平與穩定。

（作者為前海基會董事長）