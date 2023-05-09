雖然美國官方再三強調金融體系健全，但隱然間，金融危機的風險正在上升，因此帶來的金融緊縮大概也難避免了。

從2月至今，美國先後有幾家銀行倒閉被收購，其中較著名的是矽谷銀行與第一共和銀行，這兩家都是名列美國前20大的銀行。美國聯準會與財政部都對市場喊話，強調金融體系安穩健全，但地方銀行近來已出現震盪不安的情況。

而本周一聯準會發表的兩份獨立報告顯示，人們越來越擔心這些銀行倒閉事件將導致貸款收縮，壓低資產價格。而如果各銀行緊縮信貸，除了拉高融資成本外，也會讓經濟活動減緩。此外，美國正面臨舉債上限的政黨爭執，也可能加劇與惡化金融情勢。

這波金融問題主要是美國急行軍式的升息所引發，約短短1年就把利率從幾近零利率拉升到超過5%，造成美債大跌。這次出事的銀行都不是因為操作高風險交易，反而是因財務操作保守、以買美債為主，結果反而因美債跌價而受傷。

但除了美國的銀行外，許多國家也因美國強勢升息而飽受金融震盪之苦，升息讓美元升值，許多國家資金外流、貨幣貶值、股匯雙挫，體質弱一點的國家就財政破產、經濟重挫，連日圓都一度大貶4成，讓日本的經濟規模倒退30年。

這也是全球暗潮洶湧要「去美元化」的原因之一。各國要「去美元化」，直接的因素當然是看到美國把「美元武器化」，動輒以美元制裁其他國家，因此希望減少與美元的牽扯。此外，美國的利率政策向來只考慮本國利益，但其升降息卻深深影響其他國家。「去美元化」才能減少受影響，一定程度上拿回貨幣政策控制權。