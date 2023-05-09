日前，星宇航空董事長張國煒在星宇首航美國洛杉磯的班機上，以桃園機場第三航廈拖延多時仍未完工，而新加坡第五航廈卻已快完工為例，痛批政府不重視觀光，不如新加坡；一堆官員出國去觀摩，「有什麼屁用」？他認為，一個國家要發展觀光就必須發展機場；他進一步質問行政院、交通部和觀光局，接下來的政策是什麼？

輸給星國 浪費旅遊優勢

張國煒說出了許多航空界人士的心聲，但蔡政府也不甘示弱，立即由觀光局高調回應：台灣觀光落後新加坡「是業者自己的看法」。還強調，新加坡屬於城市旅遊，和台灣有山有海的全方位觀光不同；台灣正在整合相關資源，並沒有不重視。

到底台灣觀光旅遊落後新加坡，是業者自己的看法，還是客觀的事實？我們就讓聯合國「世界旅遊組織」（UNWTO）的數據來說說話。3年來，疫情蹂躪了國際旅遊，而在疫情前一年2019年的入境旅客人數，台灣是1190萬人次，新加坡是1910萬，星國超越台灣達6成之多；國際旅遊收入台灣為144億美元，星國為203億美元，也超越台灣4成之多。只有在平均每位入境旅客收入上，台灣以1215美元小勝星國的1063美元。易言之，台灣「有山有海」的豐富觀光資源，蔡政府沒能好好把握運用，為台灣帶來大幅旅遊優勢；且因入境人次落後太多，我國來自國際旅客的收益也落後新加坡甚多。

如果說，台灣目前國際旅遊績效落後星國是長期累積的現象，不能全怪蔡政府的話，那就看看在蔡政府執政之下，和執政前一年的2015年比較，對照星國同期狀況，又是如何？在2015～2019年的非疫情期間，台灣國際入境旅客人次由1040萬增加到1190萬，增幅為14%；星國則由1520萬上升到1910萬，成長了26%，台灣還是顯著落後星國。事實上，台灣也落後了同期間全球增幅的21%。請問，蔡政府的執政表現，有何臉面高調回應張國煒的質疑？

和我國周邊幾個競爭者相比，蔡政府也只能感到汗顏。同期間，大力發展觀光的韓國成長了33%，日本更成長了62%，越南更驚人地高達128%，泰國也有33%。只有在2019年發生「反送中」事件、旅遊業受到衝擊的香港下降了1成，但其入境旅客早已超過台灣1倍以上。

機場落後 牛步化的建設

桃園機場第三航廈在2016年7月動工，北登機廊廳要到2024年才能完工，主體航廈要到2025年完工，南登機廊廳更要等到2026年才結束，規畫服務的年旅客量是4500萬人次，是真正的「十年建設」。有趣的是，對岸北京規畫服務1億人次旅客的大興國際機場在2014年底動工，在2019年初迎來了首架飛機，並在9月正式投入營運，從興建到營運不到5年。新加坡樟宜機場目前使用中的4個航廈，每個都在4年內完工；美輪美奐的設計規畫，歷年來為樟宜機場贏得360個獎項，以及國際航空運輸協會多次「全球最佳機場」的殊榮。樟宜機場2019年開張的10層樓「星耀樟宜」，先進絕倫的設計，更讓各地旅客樂意到此轉機、住宿和購物。

桃園機場在1974年9月動工，1978年底完工，費時4年多，是當時亞洲最先進的機場，新加坡1979年興建樟宜機場時，還來參考學習過。如今，已耗時7年的桃園機場3航廈興建，不僅讓往返機場旅客因改道而有諸多不便，是否能如期完工也在未定之天；就如同牛步化的「桃園航空城」建設一般，民進黨成功擋下馬政府的原始規畫後，十年來還在土地徵收階段，一根柱子或一面牆也還都沒個影子，蘇貞昌前院長耳熟能詳的口頭禪：「有政府，會做事」，看來只是笑話一則。

如果蔡政府真的重視經濟、體恤民生，能否挪出一點點和對岸、和在野黨拚政治的力量，為台灣觀光業多投入一點心力，多做一點實事？