2024年總統大選升溫，藍、綠、白三大黨有意競逐大位者近來紛紛提出兩岸關係的論述，副總統賴清德陣營先後拋出「和平保台」、「反共不反中」兩大主軸；民眾黨主席柯文哲主張「台灣自主、兩岸和平」；國民黨兩大提名熱門人選新北市長侯友宜提出「杯水論」，並明確反對台獨及一國兩制；郭台銘則主張新中間路線。雖然朝野都強調兩岸和平與恢復對話的重要，但賴迴避台獨問題，侯、郭避談九二共識，柯走鋼索，其中都有選舉考量，等選戰真開打時恐怕又是一場混仗。

賴清德早獲民進黨提名且坐擁執政之利，還有泛綠媒體加網軍的側翼護衛，賴被獨派視為「台獨金孫」，自詡為「務實的台獨工作者」，在2016年一度被獨派運作取代蔡英文，遭英系和網軍圍攻。賴曾聲明「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，也說過「兩岸關係是國際關係」、「沒有台獨黨綱，民進黨將被其他政黨取代」等獨派論述；但面對英系反彈，賴出訪帛琉時表態「會延續蔡英文總統路線」，在接任黨主席後，面對對岸不斷在台海升高軍演威脅，為顧及選情，改採「和平保台」的說法，希望淡化獨派色彩。

然而，兩岸關係今年來更趨對立，共軍武力犯台陰影籠罩，蔡政府不但繼續巨資對美採購軍武抗中，延長義務兵役，搞出嚇壞中學生的《全民防衛動員準備法》修法案後，又想強化民防訓練、保警軍隊化等，曾經橫掃藍軍的「抗中保台」論述，已不獲年輕族群青睞；尤其對岸對2455項產品展開貿易壁壘調查，面對台商和台企的壓力，賴陣營最近再拋出「反共不反中」新路線，明顯想轉向中間路線，但賴不可能迴避得了外界對他台獨立場的追問，就算為選戰擺出「反共不反中」的姿態，別說對岸不信，台灣中間選民也不信。

國民黨最可能的總統參選人侯友宜，繼提出中華民國是杯、台灣是水的「杯水論」後，近日在新北市議會答詢時宣示反對一國兩制，也反對台獨；他並指出，中華民國是國家法定名稱、是主權獨立國家，不接受以意識形態分裂國家，或斷章取義讓國家內部對立等，兩岸論述已愈來愈明朗。積極爭取國民黨提名的郭台銘則主張台灣應走出一條「中美等距」、「台日命運共同體」及「世界命運共同體」的「新中間路線」。

侯、郭雖然同樣反台獨，但侯訴諸台灣認同、從基層出發，追求團結中間選民，讓支持群最大化；而郭主打經濟，但對基層及青年的訴求不足，對兩岸及國家定位的論述也仍模糊。此外，兩人目前都避談九二共識，等於和深藍整合還有最後一哩路待努力。

相對於賴清德必須自證自己不是台獨、郭有企業在大陸投資，侯在兩岸論述上的施展空間較大；更因民進黨執政敗相早露，侯立足本土、護住憲法，走溫和的中間路線，應是民進黨最懼怕的戰術。反觀柯文哲，批民進黨對中國「pro-war」（好戰），國民黨則是「too deferential」（太順從），但柯忽藍忽綠，最後可能反落得兩頭空。

目前不論藍綠白的總統參選人，兩岸論述均先繞開九二共識，但不承認九二共識，兩岸勢必難以恢復對話交流，要想維持台海和平恐怕也是奢求。總統身負國家安危的重任，總統參選人的兩岸論述不應只從選戰來考量，誰能為國家帶來真正的和平，選民都等著看。

（作者為資深媒體人）