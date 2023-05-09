行政院推動數位身分證數位身分證（New eID）計畫因出現資安爭議叫停，廠商向政府求償，並已經多次協調，如果協調未果，該計畫總計超過10億的經費將由全民埋單，引發在野陣營包括國民黨、民眾黨和時代力量嚴詞抨擊。

對此，行政院長陳建仁表示，相關爭議正由工程會處理中，沒有10億由全民埋單的問題。但廠商都已經明確提出求償，且行政院也已決定停止該計畫，預算10億元付諸東流，不是納稅人認帳，難道是陳建仁自掏腰包嗎？

民進黨蔡政府執政後，從前瞻計畫、國防採購到防疫特別預算，動輒幾千億元的支出，讓外界十分擔憂政府習慣性漫天要價亂花錢，然而，除了這些明顯可見的超級預算外，類似eID計畫這種看似小額的支出，蔡政府以為比較不引人注意，不但花起來毫不手軟且缺乏效益評估，甚至像eID計畫直接夭折，錢花下去就像船過水無痕，蔡政府根本不在意。

例如，前幾天行政院通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，要投入13億元打詐，就是屬於邪惡小額計畫的代表。跟蔡政府其他幾百億、幾千億的計畫比起來，13億元似乎顯得微不足道，然而，行政院在不到1年前才剛推出規模14億元的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，因為效果差，所以又急著推出所謂升級版。結果兩個計畫高度雷同，1.0版做不好也沒有檢討，為什麼人民要同意再花13億元做同樣無效的1.5版？

2020年7月，衛福部食藥署長吳秀梅表示，為了及時推出本土新冠疫苗，政府針對本土疫苗臨床試驗的補助經費將可達10億元以上。結果何人受惠，大家都已經看見了。

蔡政府「化整為零」，十幾億、十幾億的花，可收避人耳目之效。其中最惡劣、懶惰的政務官就是農委會，不論台灣農漁業碰到什麼事，農委會主委陳吉仲的解決辦法只有一招，就是「政府拿出10億元來補助、補貼」。

2021年228連假，大陸宣布暫停台灣鳳梨進口，農委會祭出10億元「替農民打開市場、創造機會」，以穩定內外銷；9月大陸暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，農委會投入10億元鼓勵外銷分散市場；2022年6月大陸暫停台灣石斑魚進口，陳吉仲推出「斑斑有石斑」的10億元石斑魚搶救計畫，讓學校的營養午餐吃石斑魚，不但內銷瞬間達標，甚至還不夠。近年雞蛋又貴又買不到，農委會在今年4月投入10.5億元推動雞舍轉型升級，希望增加蛋產。成效如何還有待觀察。

陳吉仲堪稱「10億俱樂部」的老大，口袋超深，隨時隨地都可以掏出10億元救急。然而，在農委會不知推出多少個10億元的補助計畫後，所謂分散市場、提升農業的願景卻始終沒有孵育成形，這些錢形同打水漂兒了。

在蔡政府的眼裡，小錢隨便花不要緊，因此，民眾好不容易等到政府同意還稅於民，每人發6000元，不料，單單是發錢的手續費就要支付4億元！

億來億去也是錢，況且積少成多仍然很驚人。敗家的蔡政府大錢小錢都愛花，也不在乎花錢的效益。政府的每一分錢都是人民辛苦的納稅錢，如此奢華浪費，真的讓人民非常心痛。

（作者為資深媒體人）