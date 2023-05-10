CP1 ~ CP4

5/3下午四點，站在起點準備出發，此時天候已是沙塵暴標準，組委會宣布延後一小時，心想最差情況就是賽事熔斷，大夥只能再來一次，還好沒多久就宣布五點起跑。

出發後分成三個小隊陣形，很榮幸我跟斯巴達松國手Lida以及世界冠軍小傑一同破風前進，後方還有鐵雄與小螞蟻一組，以及美樂蒂與條子一組。前30公里小傑熟練地使用電子羅盤功能，帶領我們從凹凸不平的雅丹地形找出最短路徑節省時間，途中除了雅丹地貌，還有一望無邊的黑戈壁沙漠，我們帶著頭燈從天還亮跑到9點天黑，路上第一次看到尾巴長長的沙漠跳鼠，還好沒遇見狼。

跑到48公里左右土路有一個向左的直角轉彎，此時小傑毅然切直線走充滿駱駝刺的鹽鹼地，讓我們瞬間超越本來在前面的5人，但是也有代價，就是我跟Lida都至少被鹽鹼地絆倒1次，還好我有依照鐵雄與小螞蟻的建議，買了超讚的頭燈有超亮的泛光燈，可以不用低頭就照亮腳下的路線，要不是這個頭燈，恐怕絆倒次數要更多。

途中經過CP3，也就是著名的羊圈，在此稍作停留喝個薑茶，之後陸續經過雙敦子以及漢唐古道的峽谷地形，這裡條子事先利用Google Earth的高清衛星地圖仔細研究過路線，配合友校戈友的情報，最後還是決定走組委會路線，而不走其他小路。果然組委會路線的寬敞許多，在夜晚比較容易尋找，不過這裡峽谷的感覺，跟開闊黑戈壁差異很大，兩側都是黑漆漆的山，如果單獨行走的話，相信心裡會十分忐忑，還是挺嚇人的。

出了漢唐古道峽谷之後，立刻會看到柳格高速公路，我們要穿越高速公路底下的涵洞，組委會在涵洞口很貼心地安排了標兵，雖然不會主動引導選手，但是標兵站在涵洞口，搭配路線旗子的引導，其實要迷路也很難。出了涵洞，就是我在參加戈5時也很有印象的水渠路，直直沿著水渠旁的土路跑，隨著水渠右轉後不久，依照GPS軌跡左轉進入田邊土路，往前即可遠遠看見CP4的燈光，甚至還放了煙火，讓你要不注意到CP4也很難。

進入CP4打卡之後，Lida因為腸胃不適，決定在CP4等候加入後方梯隊，我跟小傑則是在休息帳享受台大最強補給團隊的服務，裡面有Villy總指揮以及INDIBA的冰冰，與兩位領隊孟哥與王子全程無微不至的計畫性協助我們完成補給，也要感謝中歐工商管理學院大方共享專用休息帳，同時中歐團隊也熱情招呼台大隊伍，此時雖然心裡很不想想離開舒適的休息帳，還好事先已有說好要在選手超過預定停留時間之時，就要趕緊催促出發，在補給團隊不斷提醒下，只好無奈繼續上路，此時已是半夜兩點。這裡要提一下在CP4之前，因為是一段沿著農田的泥土路，雖然看到目的地已在前方，但泥土路卻是往左轉，而且前方有欄杆擋住，事實上要很有勇氣，才敢直接繞過欄杆直接跨入難走的鹽鹼地，我們就是左轉了一小段路確定軌跡偏移了才決定重新進入鹽鹼地，也因此多繞了幾十公尺，這是需要檢討的地方之一。CP4之後是一段鄉村邊緣的農田，只是依照心情拿到的軌跡圖需要盡快切入柏油路，但因為需要跨過一個小溝渠才能夠回到軌跡，所以這時候也容易走錯，因為能夠跨越溝渠的切口只有一個，其他都太寬不易跨越，就在我們回頭找路的時候，正好遇到另一位A+的選手，我們還是好心提醒他走錯了，因為這裡走錯會很慘，無法再接回好跑的柏油路，而這段柏油路，也是此次賽道最好跑的路段，所以跟我們稍微加快一點配速到630，此時後方跟了至少有3人，加速有稍微拉開一點距離，但此時小傑突然發現手持GPS掉了，只剩下我手上這台GPS，而且就這麼剛好，GPS當機了軌跡線突然消失，就在我著急著重開機，就錯過了右轉進入城鎮的路線，甚至組委會路線的右轉點也錯過超過10幾公尺才由小傑發現，估計因此多跑了2到3百公尺，這也是事後需要檢討的地方之二。

跑向落日。（作者提供）

CP4 ~ CP8

從CP4到CP5僅9公里，都是相對好走的路段，但是過了CP5開始進入7公里的鹽鹼地，此時選擇路徑就很有彈性，可以循GPS軌跡走，或是找組委會的旗子，甚至自己想辦法切直線皆可，我們選擇按照軌跡走，快到CP6之前也有發現另一組2人小隊從右邊超越我們，應該是自己選的路線，只是出CP5之後，我記得他們是在前面的，因此可能是在鹽鹼地選錯路線迷路了。出了複雜鹽鹼地路段，接著到CP6，距離CP7大約11公里，準備再次穿越柳格高速公路的涵洞，同樣組委會很貼心的安排了旗子與標兵，再次很容易找到涵洞，之後準備上山進入第二個峽谷，本來上山的路線在夜晚是不太好找的，戈16A+就有人在此迷路30分鐘，這次有旗子搭配上面反光片，一出涵洞就可以發現在遠方的高處，不會迷失方向，峽谷路段很長約5公里，如果我一個人的話，應該是會怕怕的，出了峽谷的後半程是高低起伏的黑戈壁路段，這段路正好遇上破曉，夜空開始漸漸變亮，到達CP7時已不用再開頭燈，趕緊打卡補個水立刻出發，路線很簡單，沿著鐵絲網跑10公里就會到CP8，也就是正規賽地3天的營地: 黃谷驛，我跟這裡的志願者説你們這個CP點我遇過最豪華的，竟然是進到大帳棚裡面打卡跟補水，他回答:你們再跑27公里的終點更豪華啊。

CP8 ~ 終點

從CP8的營地出口啟程已是上午7時40分，前方不遠還有剛出發不久的正規賽B隊，後方則是還有依序出發的A隊，一出發就開始起風，而且還是瞬間11級的大逆風，此時能夠走路就很勉強了，既然只能走路，就拿出手機來跟正在關心我們進度的戈友們報報平安，同時也發洩了一下對前後都遇到沙塵暴逆風的無奈，當下心裡是真的好想回家啊。總算撐到半路時，走累了再度拿出手機查看訊息，赫然發現其他隊友都在CP8被融斷比賽了，因為風太大的原因，聽說連帳棚都快被吹走，接著又遇到組委會開車過來找我們的志願者，主動來勸退我們，說是現在風大，放棄可以搭車，成績計算到CP8，但是既然知道隊伍中只剩下小傑跟我還在賽道上，自然不能放棄，拒絕了勸退，也更加強我們一定要完成剩下13公里路程的決心，此時小傑作為世界級運動員的特質開始展現驚人的意志力，即使仍逆風，依然開始間斷地跑起來，強迫我也跟著跑起來才能追上，偶而會用走的下來讓我喘口氣，但是絕不會走太久，因為一旦心率下降太久，要再回到跑步的心率，在心理層面上就會越困難，就這樣跑跑走走，很快過了最後檢查點CP9，此時已追上許多包括政大的B隊，沿路接受到需多加油聲，大多是A+加油，或是大神真牛啊之類，更重要是，我們在這個路段追過了2位走路的A+選手江明跟秦兵，是進入前10名的關鍵。最後5公里是美麗的河谷地形，有些路段需要涉水，但河水都不深，選對路線的話，都不會淹過腳踝，這裡同樣很多B隊，同樣接受的很多加油與讚嘆。距離終點2.5公里左右開始連續上坡，竟然最陡上的路段被安排在最後的最後，實在太虐心了，直到終點200公尺前，孟哥已等候多時幫我們拍照，50公尺從王子手上接過台大黑風旗，小傑揮舞黑風旗一起衝線，象徵台大回來戈壁了，心中一陣感動，感動到心理空白，還好記得面對鏡頭要笑，照片沒有太醜。

和隊員們一起。（作者提供）

賽後

終點在戈12則誠學長協助下，熱心提供給台大專用的休息帳篷，還請了專屬廚師做餐，甚至連回程的巴士都訂好了，僅能在此表達微薄的感謝，當然還有累壞的四人親友補給團，也是應打起精神服務剛抵達終點的我跟小傑，讓人感動啊。

最後想說的是，實在很榮幸能夠完成台大回歸戈壁的歷史性任務，也拜惡劣天氣之賜完賽率僅3成下，獲得還不錯名次，小傑第9我第10名，對於我個人也是解鎖第一次百公里以上的超馬，相信之後還會參加許多超馬賽事，但能夠更有意義更讓我感動的應該不會再有了，謝謝所有支持這次戈17A+的學長姊與師長們，接下換我們來支持戈18以及後續的隊伍，也能平安完賽，創下佳績。

後記

回程跟去程同樣折騰了兩天，尤其到達咸陽機場附近酒店過夜時已是半夜，根本無法好好入睡，但回到家鄉的桃園機場，所有疲累一掃而空，因為出海關就看到古哥 、惠婉、美雲 、米雪的熱情接機，留下歷史照片，又再一次感動啊。（譚漢儒）