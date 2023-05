2014年7月4日,美國國慶日,監察院通過糾正省政府,說其不當任用郭冠英。那天外交部安排了美國中西部的州議員10位,來訪前「省議會」,因「凍省」而改的「省諮議會」。因祕書長李雪津出國,就請我去做翻譯接待,省政府當然也很高興。

但這項任務本來是要「祕密」的,祕書長被記者問郭在哪?就說郭很行,今天諮議會都借重他。結果記者就全轉到霧峰諮議會,3部轉播車在那候駕。

我被通知有險,還要躲開轉播車,從省議會辦公室頂樓上走一圈,才潛入圓形的議堂。

但我還是要隨議長,在議會的兩隻閉口獅子台階前出迎貴賓。省政府交代我對「糾正案」低調閉嘴。我想記者完全採訪不到東西也不好,就做了個獅子的閉口樣,大家搶拍,一切盡在不言中。

接待完,記者問州議員郭的表現如何?她答:「He is doing a very good job.」。因為他們坐在以前省議員位子上,聽我像在做施政報告一樣,介紹省府、議會的過去與現在。我說你們的位置,坐的就是以前台灣省很壞,被中華民國政府討厭的異見人(Dissidents)。

《蘋果日報》台中記者政治不正確,不知道該報社最恨我,非郭惡不報,他竟然把這條「Good job」的好消息,在電子版發出去了。

這批州議員絕對沒有想到的是,他們坐的這個地方,4天後成了該國的另外一州議會,第51個。

好啦,7月15號,我任滿退休,那就圓滿了。哪知道7月7號,抗戰紀念日,「美國台灣州政府」突襲占領省政府,燒掉國旗,升起美國及台灣州政府旗。

他們認為要做美國51州,故只能打省政府,不能僭越去攻打台北中央,那是民進黨、「太陽花」的工作。這可見他們還是蠻懂憲政分際的。

那天我也是吃了中飯,騎著腳踏車回辦公室,經過省府前地震公園的榕樹旁,看到一些類倭皇民樣的人在那裡,有點怪,但我也沒有警覺。

到了1點多,突然警衛到新聞科辦公室,說有人進入大廳,要見省主席。原來這是調虎離山計,他們一支開警衛,就沖上了3樓的主席辦公室。

一起大約4、50個人,占了省政府內外。

中午本不多的辦公人員都走避,只有我這個首要目標,還在辦公室裡,兩個門都關上,後面搬來沙發頂住。

我困在辦公室裡整整7個小時,侵門踏戶的這批暴民,就在門外一尺處,門縫下還看得到他們的鞋子,人聲嘈雜。我不能夠靠近窗子,因為外面車道坐著他們,在吃便當。

暴徒們也沒有想到,他們最要捕獲的「人質」,就在近身旁門後,那辦公室也沒有任何聲響。

廣場前的那個大國旗,被降下來,就像「八田與一」那個頭,以後再也沒見到了。

這批奉「台灣被出賣」的葛超智為教主者的台美人,升起了美國旗,下面是一幅台灣州旗。

旗座下的國父孫中山坐像,則被蒙上了綠布污辱。

一直到晚上7點天黑,才有南投分局警員到場要求暴民解散。還在僵持時,一同事才從邊門進來,到辦公室敲門確認後,我開門讓進,他再掩護我從左廊經廁所邊門撤出。

我回宿舍吃了飯,9點再回到辦公室看,警察已經清場,省政府奪回。

第2天,他們又回來,在省政府前的地震紀念公園,搭起了51頂帳棚,宣示美國各州對新州的接納,還要長期占領。這些帳篷據說每頂5000元。

好像是第3天,周日,南投警局調來怪手,將這些美國各州全抓上車,一頂頂帳篷扯得稀爛,不到半個鐘頭,馬上消滅了美國,台灣省終得保全。

這可說是我國領土被最快收復的一次,不像228時,本省是被占了10天,還開了槍。

此後省府在拒馬下,被管束保護了十餘天,各門都封起來,我們上班要在拒馬中走個兩三拐,再從側門進入。

在我退休前一天,守衛警察在大廳整隊,宣佈保護任務解除。我去向他們致意,為害他們憂忙這麼多天抱歉。

警長向我敬禮說:「哪裡。我們南投分局從未這麼有名過,如果不是因為你。我們要向您致謝呢!」

我開懷大笑,恭送他們出門。

這件外敵入侵我國省政府,就像「太陽花」打入立法、行政院一樣,若在美國,如其20 21年的國會暴亂,立刻開槍鎮壓。但那一直說要「正視中華民國」的,卻早已容忍坐視這些否定中華,分裂中國的台獨暴行。

可歎的是,在中國台灣省下,已經有很多、極多人,不但沒有正視,反而一再仇視、鄙恨、否定「中華民國」。

反而那些真正愛國,堅守憲法一中,保護中華民國,不願國家分裂,希望早日統一的中國人,在台灣省被極端仇視,橫加迫害。

真是《大學的脊梁》書中的那句話:「荒謬之極,思之極恐。」

這些占中的境內外敵,省政府事後是有提起煽惑、妨害公務、毀損等罪的告訴,但是暴民全被判無罪。首惡的辯詞是,他們只是路過省政府,以前也有進去過上廁所,是無害、無惡意的。

這就與當年日寇侵略,說只是「進出」中國一樣。