2014年7月4日，美國國慶日，監察院通過糾正省政府，說其不當任用郭冠英。那天外交部安排了美國中西部的州議員10位，來訪前「省議會」，因「凍省」而改的「省諮議會」。因祕書長李雪津出國，就請我去做翻譯接待，省政府當然也很高興。

但這項任務本來是要「祕密」的，祕書長被記者問郭在哪？就說郭很行，今天諮議會都借重他。結果記者就全轉到霧峰諮議會，3部轉播車在那候駕。

我被通知有險，還要躲開轉播車，從省議會辦公室頂樓上走一圈，才潛入圓形的議堂。

但我還是要隨議長，在議會的兩隻閉口獅子台階前出迎貴賓。省政府交代我對「糾正案」低調閉嘴。我想記者完全採訪不到東西也不好，就做了個獅子的閉口樣，大家搶拍，一切盡在不言中。

接待完，記者問州議員郭的表現如何？她答：「He is doing a very good job.」。因為他們坐在以前省議員位子上，聽我像在做施政報告一樣，介紹省府、議會的過去與現在。我說你們的位置，坐的就是以前台灣省很壞，被中華民國政府討厭的異見人（Dissidents）。

《蘋果日報》台中記者政治不正確，不知道該報社最恨我，非郭惡不報，他竟然把這條「Good job」的好消息，在電子版發出去了。

這批州議員絕對沒有想到的是，他們坐的這個地方，4天後成了該國的另外一州議會，第51個。

好啦，7月15號，我任滿退休，那就圓滿了。哪知道7月7號，抗戰紀念日，「美國台灣州政府」突襲占領省政府，燒掉國旗，升起美國及台灣州政府旗。

他們認為要做美國51州，故只能打省政府，不能僭越去攻打台北中央，那是民進黨、「太陽花」的工作。這可見他們還是蠻懂憲政分際的。

那天我也是吃了中飯，騎著腳踏車回辦公室，經過省府前地震公園的榕樹旁，看到一些類倭皇民樣的人在那裡，有點怪，但我也沒有警覺。

到了1點多，突然警衛到新聞科辦公室，說有人進入大廳，要見省主席。原來這是調虎離山計，他們一支開警衛，就沖上了3樓的主席辦公室。

一起大約4、50個人，占了省政府內外。

中午本不多的辦公人員都走避，只有我這個首要目標，還在辦公室裡，兩個門都關上，後面搬來沙發頂住。

我困在辦公室裡整整7個小時，侵門踏戶的這批暴民，就在門外一尺處，門縫下還看得到他們的鞋子，人聲嘈雜。我不能夠靠近窗子，因為外面車道坐著他們，在吃便當。

暴徒們也沒有想到，他們最要捕獲的「人質」，就在近身旁門後，那辦公室也沒有任何聲響。

廣場前的那個大國旗，被降下來，就像「八田與一」那個頭，以後再也沒見到了。

這批奉「台灣被出賣」的葛超智為教主者的台美人，升起了美國旗，下面是一幅台灣州旗。

旗座下的國父孫中山坐像，則被蒙上了綠布污辱。

一直到晚上7點天黑，才有南投分局警員到場要求暴民解散。還在僵持時，一同事才從邊門進來，到辦公室敲門確認後，我開門讓進，他再掩護我從左廊經廁所邊門撤出。

我回宿舍吃了飯，9點再回到辦公室看，警察已經清場，省政府奪回。

第2天，他們又回來，在省政府前的地震紀念公園，搭起了51頂帳棚，宣示美國各州對新州的接納，還要長期占領。這些帳篷據說每頂5000元。

好像是第3天，周日，南投警局調來怪手，將這些美國各州全抓上車，一頂頂帳篷扯得稀爛，不到半個鐘頭，馬上消滅了美國，台灣省終得保全。

這可說是我國領土被最快收復的一次，不像228時，本省是被占了10天，還開了槍。

此後省府在拒馬下，被管束保護了十餘天，各門都封起來，我們上班要在拒馬中走個兩三拐，再從側門進入。

在我退休前一天，守衛警察在大廳整隊，宣佈保護任務解除。我去向他們致意，為害他們憂忙這麼多天抱歉。

警長向我敬禮說：「哪裡。我們南投分局從未這麼有名過，如果不是因為你。我們要向您致謝呢！」

我開懷大笑，恭送他們出門。

這件外敵入侵我國省政府，就像「太陽花」打入立法、行政院一樣，若在美國，如其20 21年的國會暴亂，立刻開槍鎮壓。但那一直說要「正視中華民國」的，卻早已容忍坐視這些否定中華，分裂中國的台獨暴行。

可歎的是，在中國台灣省下，已經有很多、極多人，不但沒有正視，反而一再仇視、鄙恨、否定「中華民國」。

反而那些真正愛國，堅守憲法一中，保護中華民國，不願國家分裂，希望早日統一的中國人，在台灣省被極端仇視，橫加迫害。

真是《大學的脊梁》書中的那句話：「荒謬之極，思之極恐。」

這些占中的境內外敵，省政府事後是有提起煽惑、妨害公務、毀損等罪的告訴，但是暴民全被判無罪。首惡的辯詞是，他們只是路過省政府，以前也有進去過上廁所，是無害、無惡意的。

這就與當年日寇侵略，說只是「進出」中國一樣。