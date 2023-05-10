日前新北市民進黨團質詢新北市長侯友宜對國家認同、兩岸關係的態度，市議員林銘仁拜託侯與中國溝通，修改反分裂法。此話一出，不禁讓人思考，若讓大陸修改反分裂法展現善意，那麽民進黨是否也必須以廢除台獨作為善意回應，否則大陸修反法的對內交代動機不足，也沒有任何修反法的保證，畢竟善意是要雙方展現，一方的善意並無法成就兩岸和平相安無事，民進黨不能只是一味要求對方，自己卻不做出任何中國論述的調整與修正。

民進黨原本要給侯友宜下馬威，孰料侯早有準備。侯友宜回應，台海要穩定，深化自由民主，兩岸要對話、減少衝突，侯友宜又強調，中華民國要有信心走自己的路。

首先，任何的善意都是雙向的，無論中美關係也好，兩岸關係也罷，善意都是需要雙方所共同付出的。民進黨要求中國修改《反分裂國家法》，避免中共對台軍事威脅侵擾，造成台灣民意的恐慌，這是民進黨反映台灣民意的現況。然而，民進黨別忘了，台獨也是台灣民眾同樣感到影響兩岸和平的關鍵因素之一，民進黨的台獨論述主張也是影響兩岸和平發展的不穩定因子。

其次，從侯友宜市長的回應可以看出，侯友宜對兩岸關係的務實與彈性。侯市長是站在《中華民國憲法》及相關法律的基礎上，與大陸展開協商，平等對話。民進黨要猛攻侯，正好曝露出自己的缺陷。

再者，從國際關係的角度來看，美方及國際多數都認爲，台獨是影響國際和平與區域的變數。因此，民進黨調整台獨，正好可以說是順應國際期盼，從善如流，對台灣的和平安全也是一項重要的宣誓，更是永續長期執政的保證。

總之，民進黨要求大陸修改《反分裂國家法》是展現台灣主流民意，但是民進黨同樣別忘了，自己的台獨主張，也是造成台灣民眾對兩岸關係不安的重要原因之一。當我們要求對方展現善意的同時，也別忘記自己也要做出相對應的動作，如此的要求才有意義。

己所不欲，勿施於人。民進黨應當思考自己的台獨主張，是否應當要展現主動善意，積極回應台灣民眾的疑慮與恐懼，民進黨必須從調整與廢除台獨黨綱開始做起，也期待賴清德主席的兩岸善意談話能夠落實，畢竟台獨主張是無法和平保台，一味要求大陸修改反分裂法，不斷質疑侯友宜的主張，卻忘記檢討自身，恐怕並非解決兩岸危機的態度與方式。

當民進黨把檢驗侯友宜作為選戰的主要訴求，殊不知這也是反省自己與檢視賴清德自己的最佳時刻，當我們一味要求他人卻忽略與縱容自己，嚴以律己寬以待人才是正辦。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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