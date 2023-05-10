國軍首批批接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區實施操練，部隊進駐城鎮，在巷弄公園實施戰備訓練。（陳怡誠攝）

政府嘴裡說一套，但實際作為卻掩飾不了戰鼓頻催的窘境。國軍首梯14位女性後備軍人在完成報到後，志願參與為期5天的教召訓練，還冠上女男平等，具體展現了守護家園決心。

很多國家如北韓、以色列、挪威、瑞典、古巴的女性基於實際需要都有女兵的建置，烏克蘭女人為了保家衛國也都拿起了槍枝，其他國家女性則是可以自由選擇是否要進入軍旅生活，包括台灣。

｢保家衛國，人人有責｣很好的定義，但是戰爭能免則免，台灣過了70年太平日子，曾幾何時16歲以上學生也要列管，義務役也將延長1年，現在連女兵也要回鍋接受教召，讓人嗅到濃濃的煙硝味。

都是自願的嗎？那為什麼去年有高達3千多位志願士兵申請退場？不多是被兵凶戰危的氛圍所影響嗎？女兵回訓原本是件好事，國防部原本預計今年女性總召人數會有220人，結果第一次就僅僅有14位參加。

國防部還說訓練課程比照男性，進行戰術行軍、戰鬥教練等課目，而實際負責召訓的單位則說，這批女性人員戰時將擔負後勤補給、行政管理等任務。不禁讓人懷疑所學非所用，女兵何不學習埋鍋造飯，拿鍋鏟就好了，拿什麼槍呢？

是誰搞得風聲鶴唳、草木皆兵？

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