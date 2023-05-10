前總統馬英九於結束大陸行後不久，受邀前往希臘參加德爾菲經濟論壇，與各國政要、學者對談。遺憾的是，主辦方對馬英九的頭銜一改再改，從「台北前總統」到「台灣前總統」，又改為「台北前領袖」、「中華台北國民黨前主席」，民進黨政府喊話馬前總統拒絕出席，但馬前總統不願放棄國際參與的機會，仍然前往參加。

讓九二共識保持活力

馬前總統會中曾向希臘總統抗議，希臘總統也親口道歉。論壇主辦方如此失禮，合理推論源於大陸駐外使館的堅持。自2008年兩岸進入大交流階段，大陸「一中原則」開始有兩個版本，但外交部門與駐外使館仍然嚴守「一中原則三段論」，要求各國遵守「兩岸同屬一中、台灣是中國一部分、中華人民共和國政府是代表中國唯一合法政府」的原則。

因此，即便馬前總統本人在大陸清晰表達「兩岸都是中國人」、「台灣是中國一部分」的立場，大陸亦尊重馬自稱「中華民國前總統」，但在國際場合，這個頭銜仍被認定違反北京「一中三段論」的最後一段。大陸外館堅持原則是職責所在，關鍵在北京是否能延續尊重、禮遇馬前總統訪陸的思維，以包容性論述擴大九二共識空間、深化九二共識的內涵與價值。

大陸認定九二共識是兩岸和平發展的基礎，民進黨卻拒絕接受，大陸因而中斷兩岸溝通機制，不但兩岸交流受限，甚至兩岸民間情感都因而疏離，台灣社會慢慢產生「九二共識過去式」或者「過去完成式」的印象，民意對九二共識日益冷感。但馬英九大陸行讓很多人感到九二共識「活過來」，其中最重要的原因，在大陸對馬英九公開表述中華民國的存在、兩岸治權互不否認的現實保持緘默。

順著上述邏輯，北京不妨思考：如果要讓九二共識保持活力、讓九二共識成為「現在進行式」，可以做些什麼？

以台灣的國際空間問題為例，馬政府時期得益於九二共識與兩岸溝通，能以「中華台北」觀察員名義，受邀參加世衛大會、國際民航大會，但2016年以來因民進黨不認同九二共識而不復存在，也未能加入RCEP、CPTPP等近些年新成立的多邊區域經貿合作架構。但與此同時，台灣長期以「中華台北」等名義與大陸共同存在的國際組織中（如WTO、APEC、奧會、亞銀），既有席次和權利都未受影響，陸方仍予以尊重，並沒有像激烈爭奪邦交國那樣，削弱或取消台方的既有會員資格。

感受九二共識的好處

一年一度的世衛大會又將召開。民進黨再度執政7年來，除2016年因在馬政府任內收到了邀請函，而參加了一次，此後就再也等不到邀請函。民進黨政府歸咎北京，美國與其他國家不乏聲援台灣、指責北京的聲音。

假如換一種方式：在北京理解和支持之下，WHA繼續向民進黨政府發出邀請，並加註這是在一中原則、九二共識前提之下，邀請「中華台北衛福部」作為觀察員參會的安排，接下來會發生什麼呢？

如果民進黨政府接受，那就意味台灣以「概括接受現狀」的方式認同九二共識，以及一個中國之下台灣以「中華台北」參與國際的務實身分。

如果民進黨政府不接受，那就等於自己白白浪費了台灣登上國際場合的機會，多數台灣民眾一定不會同意，到了這個時候，輿論和民意壓力就完全到了民進黨政府一邊，而不是在北京。

大陸很早說過，統一後的一國兩制台灣方案不會同於港澳模式。那麼，大陸基於九二共識「現在進行式」的理念，邀請台灣以有別於「中國香港」、「中國澳門」的「中華台北」名義參與國際活動，並常態化擴展到RCEP等新組織，台灣社會多數民意就會真切感受到「九二共識有好處」、「兩岸和平發展有好處」，乃至未來的「統一有好處」。台灣支持兩岸和平的所有政治力量也需要有勇氣、有方法推進兩岸共商永久和平之道。