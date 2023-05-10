相信不少人都深有同感，今年的選舉很無聊，有志爭取參選總統的人，為了拉抬聲勢、營造團結，於是乎，「韓國瑜」這3個字，又成為近來政壇討論的熱議話題。

隨著國民黨的總統徵召即將進入決選尾聲，提前進入選戰模式的民進黨，接連將侯友宜惡意抹為「降級版韓國瑜」；而民調及聲勢下跌的郭台銘，也開始東施效顰，不僅突如其來公開向韓國瑜道歉，更意欲複製當年韓流崛起的三山造勢大會挽救頹勢，所謂的「郭韓配」聲浪也隨之漸起，當年的「黑韓產業鏈」，似乎已瞬間華麗轉身，蛻變為一條全新的「蹭韓產業鏈」。

回顧4年前的總統大選，郭台銘初選落敗後，因「年輕氣盛」憤而退黨抗議，不但怒嗆國民黨分贓、腐朽，郭辦發言人更是酸言酸語地要國民黨「不要再來勾勾纏」。

到了2020的總統選舉前夕，郭台銘接受政論節目訪問時也說，「韓市長若是勝而不選，由我替代出征，整個情勢就會不一樣，3贏局面就可能發生，但事與願違，現在3贏會變3輸，至於這是誰的關係，與落不落跑無關。」此情此景，確實牽動國民黨內不少人不得不與韓保持距離，作壁上觀，讓藍營分裂的氛圍更為嚴峻。

如今，風水輪流轉，郭台銘為爭取黨內徵召出線，接連出招向韓國瑜噓寒問暖、私下約見面，藉此「割韭菜」收編韓粉的支持力量。

日前，郭台銘到高雄左營參加軍系座談活動時，為4年前選舉過程中，他及團隊對韓的言詞有所得罪，鄭重向韓致歉，並稱自己對韓說過的「莫忘世上苦人多」這句話耿耿於懷，從韓身上學了很多，希望能夠與韓一起作戰，讓國民黨勝選。

緊接著，郭台銘更加碼宣布將舉辦北中南四場大造勢，首場刻意選在當年韓流崛起的同一地點鳳山登場，蹭韓可說是蹭到不遺餘力、毫不掩飾的境界了。

針對蹭韓動作頻頻、驚句連發，賴清德嫡系子弟兵、綠委林俊憲的形容頗為貼切。他說，這印證韓國瑜對國民黨來說是「剛需」，狠酸誰愈像韓愈有票，但想要搶「市佔」，就要比韓講話更猛；但與其爭相模仿韓，直接請本尊出山不是更好？

早在去年九合一大選時，就定位自許為「啦啦隊長」輔選角色的韓國瑜，仍舊不時被捲入政治口水及黨內競爭紛擾中。但究竟誰才是真正愛韓、恨韓、黑韓、蹭韓？就請諸位看倌們繼續看下去吧。

（作者為自由撰稿者）