國民黨主席朱立倫日前表示，面對明年初的總統大選，大家唯有團結才有勝選的希望，「我無私無我，最強名單絕對沒有包括我。」這段話，不但解除了許多人心中的塊壘，也為兩岸關係的危疑不安解除了一道引信。

但是，面對「台獨工作者」民進黨主席賴清德的參選，另一道台海兵凶戰危的引爆點卻未移除，還有待選民權衡身家性命，作出明智的抉擇。這凸顯了台灣大選中的「大國因素」，實在是影響至鉅。

在美國方面，雖然口頭上說「尊重台灣民意」，實際上卻有明顯的意向和企圖，過去從洪秀柱到韓國瑜都不是她心儀的人選。事實上，美國公然干預他國內政，甚至發動政變強行更換領導人，早已是家常便飯。從韓國、越南、阿富汗、智利、格拉納達到北非、中東和拉美，屢見不鮮！因之，所謂的自由民主選舉必須是符合美國利益的選舉；在「美國優先」的前提下，只有美國說了才算數，這也正是「顏色革命」的本質與困境所在。

但是，由於近年來美國霸權地位衰頹，中國大陸國勢看漲，在經濟、科技、軍事、文化、意識形態與國際合作等方面構成實質的挑戰；中美雙方在東海、台海與南海的對峙局面逐漸形成，若稍有不慎，台灣的安全危機一觸即發！如果台灣人決定要和平統一，美國絕對不會善罷甘休。而如果選擇獨立，台海終必一戰，甚至變成另一個烏克蘭。在這樣艱難的處境下，2024年初的總統大選實在是不容樂估的重大考驗。

如果台灣選擇了備戰與應戰，果決的走向戰爭，勝算恐怕不大，還有可能得面臨陷入焦土戰的嚴峻風險。而美方政客早已威脅會先把台積電炸燬！另一方面，如果台灣人決定避戰和解，美國政府與軍火商將會強力譴責與制裁，對候選人的壓力和要脅更是無遠弗屆。這是大國博奕與代理人戰爭的考驗，對參選各方都是無情的試煉，也是對選民智慧的考驗。

台灣面對這樣艱鉅的任務與挑戰，恐怕只有運用「排除法」來應對了。這就是盡可能排除戰爭爆發的引信，避免觸犯對方的紅線與禁忌；其中包括《反分裂國家法》規定的台獨分裂行為、「一中原則」設定的底線，以及中美雙方長期互動所安排的各項規則。

如果候選人不能清楚掌握上述原則，或誤解和平與戰爭的分際，甚至觸犯紅線與雷區，那就真的要面臨戰爭的挑戰了。

當然，一定會有人說，「打就打，誰怕誰？」這是毅然決然選擇戰爭的決絕行動，既悲壯又凄涼，卻不是選舉本身的目的。如果民主選舉的結果卻引發了流血戰爭，這將是自由民主的終結！

這也正是第一次世界大戰各參戰國義無反顧、鼓動民心、堅決走向對抗而釀造的大悲劇，結果導致1500萬人死亡、2000萬人受傷。面對百年前一戰的慘痛教訓，台灣人豈可不慎乎？

（作者為民主文教基金會學術顧問）