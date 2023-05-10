民進黨執政7年，台灣的各項指標全面落後，再加上3年多的疫情，民進黨完全不體恤民意，以話術、詐術治國，除了鐵板一塊的深綠選民，其他的民眾早已都察覺到，「民進黨不倒，台灣不會好」，「下架民進黨」的呼聲，愈來愈見高漲。

但是，民進黨牢牢掌握住政權，假公濟私，大量藉灑幣的政策，厚植樁腳、密布眼線，盤根錯節、撼動不易，再加上其專擅於選舉，儘管2022地方選舉大敗，但百足之蟲，死而不殭，賴清德挾持著執政黨的優勢，來勢洶洶，眾所周知，無論國民黨派出何人，恐怕都難以與他抗衡，尤其是若「三腳督」的形態膠著，2024恐怕仍然還是民進黨的天下，「下架民進黨」，終將會是一場空夢。因此，眾所企盼的，就是團結「非綠」的力量，這是唯一能擊敗賴清德的途徑，而「藍白合」的呼籲，也陸續熱絡的傳開。

國民黨的朱立倫應該也是對此有深刻體認的，因此也屢屢拋出「藍白合」的橄欖枝，希望能結合國民黨與民眾黨的力量，同心協力打這場艱困的選戰。但是，身為民眾黨主席，且已決意投入總統選戰的柯文哲，其反應卻是相當冷漠且不以為然的，屢屢以不同的軟釘子、硬釘子回應，大有不堪老是被吃豆腐的不耐。「藍白合」的前景，恐怕未必是如此樂觀的。

其實原因很簡單，首先，朱立倫雖是屢以「放話」的方式表現合作的意願，但是卻絲毫未見有若何具體的行動。「藍白合」不是這麼簡單的一件事，目前的形勢，有如戰國時期秦國與六國的關係，六國非得以「合縱」方式團結在一起，才能對抗強秦，正如「藍白」需「合」才能抵擋民進黨，這已是非常明顯的了。但是，當時有蘇秦配六國相印，周遊六國、剖析利害，但國民黨內的蘇秦何在？居中穿梭協調的信使何存？連這樣的人選都沒有著落，只是放句空話，誰能相信他的誠意？

其次，國民黨內侯友宜、郭台銘之爭已是白熱化，未來是誰出線，都勢必擁有參與、決定的權力，但國民黨內議論不齊，侯、郭二人又未針對「合作」事宜有任何表態，即便柯文哲有意合作，又該找誰商談？如何合作？

三者，柯文哲自訪美歸來後，聲勢大漲，其民調已駸駸然緊追國民黨，已非當年的吳下阿蒙，國民黨卻一仍舊貫，擺出高高在上的姿態，又如何能服柯文哲之心？

最重要的是，「藍白合」會不會淪為「大魚吃小魚」的結局，同時引起「政治分贓」的疑慮？

綜此四點，國民黨所提出的「藍白合」，如果沒有積極的應對策略，只見樓梯響，不見有人來，儘管許多非綠選民對「藍白合」有如大旱之望雲霓，但密雲不雨，甘霖就是不下來，終究還只是一廂情願，這就是「藍白合」目前所亟待解決的困境。隨著大選時日的迫近，「藍白合」的空間將會越來越小，而最後的結局，也必然是鷸蚌相持不下，而讓民進黨大獲漁翁之利。

目前的局勢非常明顯，無論是國民黨或民眾黨，都無法獨力對抗民進黨，唯有兩黨合作才有「倖勝」的可能。柯文哲雖強調兩黨若「DNA不合」，就無合作的可能。不過，兩黨合作，必須在「互利」的前提下，才有可能推展開來，而且，此一「互利」也必須在同樣的「價值理念」下完成，否則就純粹變成令人憂懼的「政治分贓」了。

依照柯文哲的說法，他明白表示不贊成「下架民進黨」，也反對「非綠大聯盟」，因而提出了「聯合政府」的主張。柯文哲「聯合政府」的構想，是涵納各界的菁英而組成的政府，甚至也包括了民進黨在內，這當然是非常「理想」的。但是，「聯合政府」的形成，通常是在三黨皆不過半的情況下，才有可能產生的。只要其中有任何一個黨派能夠超過半數，勝者全拿，又豈肯「分潤」給其他黨派？即便偶爾會釋出幾個無關緊要的職位，也不過當成「樣板」而已，豈有「聯合」的可能？以目前民進黨一黨獨大，足以輾壓其他黨派的情況下，絕對是緣木求魚，不可能產生的，唯有打破一黨獨大的格局，才有可能促成「聯合政府」，其實，這也才是「下架民進黨」的最高訴求與最終目的。「下架」，不是「消滅」，民進黨恐怕也不是任何人所能消滅的。即此，我們也不得不面對柯文哲所說的「世俗面」。

從「世俗面」，其實也就是「現實面」來說，2024除了總統大位外，還關涉到主導立院立法、修法的立委席次問題。就目前立法院的席次來說，民進黨明顯佔有多數，誠如柯文哲所說的，「只要民進黨想通過的，就一定能通過」，也正因其擁有決定性的強勢力量，這7年以來，黑機關不斷設立、預算不斷擴增、違法任命不計其數、檔案密件無限拉長，一路勢如破竹，國民、民眾兩黨幾乎毫無招架之力。如此的立院生態，如果沒有改變，即使未來賴清德未能獲勝，立法院仍是民進黨一家天下，必然多方掣肘，政務無法順利推行。因此，藍白兩黨合作，不分區與區域立委雙途並進，取得立院席次的優勢，也是勢在必行的。而也唯有三黨皆不過半，面對各種議題，也才有充分討論、協商的餘地。否則，民進黨一黨獨大，台灣依舊不會有任何興革的希望。

在此情況下，藍、白兩黨必然需要「合作」，才能打破這個僵局。但所謂的「合作」，在「互利」之下，仍是相互競爭，而非無條件一味屈從的。學者范揚松曾提出過「競合」的概念，我認為是「藍白合」最佳的詮釋。藍白兩黨，「競而不合」，則心分力散，最終是民進黨漁翁得利；「合而不競」，則易流於政治分贓，必生齟齬；必也「競而能合」、「合而能競」才是最理想的合作方式。

但是，「競」與「合」，當以何者為先，必當有辨。這是一個程序先後的問題，剛開始必然要先「合」，因為唯有「合」才能凝聚聲勢與力量，與民進黨相抗衡；但這一階段是「合而又競」的，在總統人選及區域立委中「合」，而不分區則各自努力，這是「合而能競」；而一旦大事底定，立院席次能為兩黨所掌控，則可於各項議題中各自提出該黨見解，而尋求另一黨，甚至是民進黨的合作，這就是「競而能合」的階段。如此，既可不失各黨的主體性，也可以免除大魚吃小魚，或者是政治分贓的憂慮。

2024大選的時日逐漸迫近，此役攸關於台灣未來「戰爭與和平」的抉擇，民進黨處心積慮，想藉「引戰」的方式，攫取政治的暴利，唯有「藍白合」，以「合」為先，以「競」為輔，「合而能競」、「競而能合」，才能決勝疆埸，保障台灣的和平。

（作者為退休大學教授）