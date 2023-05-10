近日爆出總統蔡英文出手阻擋民間購買BNT疫苗，前總統府祕書長李大維告知購買者：「這個大小姐說，你還是不要買了！」李大維及衛福部都出面否認。眾所皆知，這個大小姐指的就是蔡英文。

這令人想到，去年9月有3段與NCC審查鏡電視相關的錄音檔曝光。在錄音中，鏡電視創辦人裴偉稱，英系大將洪耀福已要求NCC主委陳耀祥快點進行鏡電視的發照過程，因為這個案子是「總統的旨意」。

錄音內容引發社會軒然大波後，裴偉辯稱，這是為了讓股東安心，自己才會「膨風」說出上述總統旨意的話。問題是，如果裴偉沒有取得蔡英文足夠的信任，他又怎敢假傳「聖旨」？而且，從後續發展來看，NCC確實是對鏡電視一路放水；「大小姐」究竟有沒有插手鏡電視的申設過程，應該是不言可喻。

再往前看，2020年5月從總統府傳出密件顯示，蔡英文與當時的行政院長蘇貞昌密會討論各部會人事；在討論NCC人事異動的文件中指出，3位新任的委員中，有2人立場偏綠，「可以配合處理中天」。總統府一下說這是駭客入侵，一下又說文件是變造的，真相如何，至今未解。

不過，對照NCC果然在當年11月處分中天換照不予通過，中天被迫於有線電視52台下架，令人懷疑，5月流出的總統府密件確有其事；而且，即使外界已透過外流文件知道民進黨高層欲去中天而後快的企圖並多有批判，但NCC依然聽話撤照。

這位可以阻擋救命疫苗，也可以摧毀新聞自由與言論自由的「大小姐」，完全不在乎法律界線與人民觀感，實在是太任性了！