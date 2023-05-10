15年前金融風暴，衍生的金融海嘯是美國自1929年經濟大條以來最嚴重的經濟災難，當時美股下跌超過50%，國際金融機構損失高達1.4兆美元，世界各國無一倖免，亞太地區雖然也是慘不忍睹，但台灣及新加坡不同於他國，算是唯二因為有著未雨網繆及預先防處的風險管控機制，讓傷害影響程度相對減少了許多。

時值國民黨執政，專業財經閣員比比皆是。相較現在民進黨掌握大權，新冠肺炎及俄烏戰爭帶來的經濟傷害，讓各國正在消化並承受相對應的景氣低靡浩劫，最直接展現就是經濟成長率。

台灣2023年第1季為-3.02%，創了14年來新低，其實該指標早在去年就呈現大幅下滑，主管機關獻不出良策，行政院統籌各部會職權，亦只會一昧護航及推卸給大環境，兩大政黨的執政能力高下立判。

沒有比較就沒有傷害，國人深刻體會原本豐衣足食，幾年下來又落得一貧如洗，歸咎原因就是「治國無能、貧死人民」。

倘若中國大陸真對台灣祭出嚴厲的貿易壁壘審查，那台灣的經貿慘狀更加雪上加霜，甚至將由出超轉為入超。廈門大學台灣研究院教授唐永紅近日受訪時提到，在目前的兩岸關係狀態下，終止 ECFA 運行，不僅有正當性與必要性，對陸方而言總體上利大於弊。

近日國際貨幣基金組織（IMF）發布《亞洲及太平洋地區經濟展望報告》，内容直指2023年全球經濟要能恢復穩健成長，必須仰賴中國及印度兩大國家，縝密計算出兩國將貢獻50.3%的經濟成長動能。如能偕同鄰近各國（日本、韓國、台灣等）的通力合作，將可讓整個亞太地區貢獻度超過7成，幾乎可以睥睨美國，駕馭著國家機器的民進黨達官顯要，看到了嗎？

人民期待的是用選票能換得富裕的生活，而不是每況愈下的慘澹民生。

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